DoJiggy charges 4.9% on every donation. Pledge charges 5% without tipping. Both platforms take thousands from your fundraising — $2,450 vs $2,500 on every $50,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
DoJiggy VS Pledge
🎟️
DoJiggy takes up to 6.9% per raffle transaction, and Pledge has no raffle tools at all. Zeffy charges zero fees, so your community fundraiser actually raises money for your mission instead of paying platform costs.
🤝
Zeffy never charges platform fees, so supporters can buy as many tickets as they want without worrying about covering software costs. No trade-offs, no awkward asks, just more money for your work.
🎲
Zeffy includes raffle management, ticket sales tracking, and winner selection in one place. No add-ons, no upgrades, no figuring out which plan unlocks what you need.
With Zeffy, you never pay monthly fees or platform fees. DoJiggy charges up to 6.9% per transaction, while Pledge adds $5 monthly disbursement fees on top of processing costs. Zeffy covers all fees so you keep 100% of donations.
Zeffy gives you full access to all features for free — donations, events, auctions, raffles, memberships, and donor management. No paid tiers, no feature limits, no choosing between tools based on your budget.
Yes. Zeffy charges zero platform fees, zero processing fees, and zero monthly costs on donations, events, auctions, and memberships of any size. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but there are no required fees ever.
Absolutely. Zeffy includes donations, ticketing, auctions, memberships, peer-to-peer, raffles, and donor management in one platform at no cost. You don't need to pay for upgrades or switch between multiple tools throughout the year.
Zeffy offers free unlimited support with 2–6 business hour response times, live chat, phone calls, and email help. Our team includes nonprofit fundraising experts who understand your challenges and speak your language.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice