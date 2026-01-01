DoJiggy charges 4.9% per transaction. MoneyDolly takes 20% of every donation. Both platforms charge fees that add up — $4,900 vs $20,000 on every $100,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
DoJiggy VS MoneyDolly
Zeffy charges zero platform fees and covers all transaction costs, so 100% of every donation goes to your mission instead of paying software companies.
Zeffy includes donations, raffles, ticketing, auctions, and peer-to-peer in one free platform with no paywalls or add-ons to unlock what you need.
Zeffy accepts ACH bank transfers, Apple Pay, Google Pay, and all major credit cards at zero cost, so donors give how they want and you save on fees.
Zeffy charges zero platform fees. Donors have the option to leave a voluntary contribution to keep the platform free, but there are no required fees, no monthly costs, and no hidden charges.
Yes. Zeffy includes donations, ticketing, auctions, memberships, peer-to-peer, and raffles in one platform at no cost. You don't need to pay for add-ons or upgrade to access features.
Zeffy offers free unlimited support with 2–6 business hour response times and bookable calls. Other platforms require paid plans starting at $39/month for support access.
Yes. Zeffy includes donations, events, auctions, raffles, memberships, and donor management in one platform at zero cost. DoJiggy and MoneyDolly lock key features behind paid plans, forcing you to upgrade or use multiple tools.
Zeffy accepts credit cards, ACH transfers, Apple Pay, and Google Pay with zero processing fees. DoJiggy and MoneyDolly charge 2.9-6.9% plus platform fees, and many lack ACH or in-person payment options.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
