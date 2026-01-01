DoJiggy charges 4.9% per transaction. Greater Giving charges 5% plus $130/month. Both platforms take thousands from your fundraising — compare fees, features, and find better options.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
DoJiggy VS Greater Giving
DoJiggy takes up to 6.9% on raffles and Greater Giving charges 5% platform fees plus setup costs. Zeffy covers all processing fees so you keep 100% of every donation, ticket sale, and auction bid.
DoJiggy and Greater Giving are built for events but charge extra for year-round tools. Zeffy includes donations, memberships, peer-to-peer, CRM, and email in one place at no cost.
DoJiggy requires paid plans starting at $39/month for support access. Greater Giving reserves priority help for higher tiers. Zeffy offers free unlimited support with 2–6 hour response times and bookable calls for every organization.
Yes. Zeffy handles donations, events, auctions, memberships, raffles, and donor management in one place with zero fees. DoJiggy and Greater Giving focus mainly on events and require paid plans for full features.
You keep 100%. Zeffy covers all processing fees and never charges platform fees. DoJiggy takes up to 6.9% per transaction, while Greater Giving charges 5% plus monthly fees starting at $130.
Zeffy offers free unlimited support with live chat, email, and phone help. DoJiggy requires paid plans starting at $39/month for support, while Greater Giving reserves priority help for customers paying $130+ monthly.
Yes. Zeffy handles event ticketing, auctions, and mobile bidding for your gala, plus donation forms, memberships, and donor management for year-round fundraising. DoJiggy and Greater Giving focus mainly on events and charge fees for full access.
DoJiggy takes up to 6.9% per transaction, while Greater Giving charges 5% plus monthly fees starting at $130. Zeffy covers all costs through voluntary donor contributions, so nonprofits keep 100% of every donation.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
