DoJiggy takes 4.9% on every donation. CauseVox charges $250/month before you raise a dollar. Both cost nonprofits thousands — $2,450 on every $50,000 raised with DoJiggy.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
DoJiggy VS CauseVox
🎟️
DoJiggy takes up to 6.9% per raffle transaction, and CauseVox charges $250/month or passes fees to donors. Zeffy charges zero platform fees, so 100% of ticket sales go to your mission.
🙌
DoJiggy and CauseVox either charge platform fees or ask donors to cover costs. Zeffy never charges nonprofits, so your supporters give what they want to your cause, not to software.
🧩
DoJiggy and CauseVox lock key tools behind paid plans and charge fees on top. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, donations, and CRM at no cost — everything you need to fundraise year-round.
Yes. Zeffy includes donations, ticketing, auctions, memberships, peer-to-peer, raffles, and online store in one platform at zero cost. DoJiggy and CauseVox require paid plans to unlock key features, and CauseVox doesn't offer auctions, raffles, or online stores at all.
No. Zeffy is 100% free with no monthly costs or platform fees. DoJiggy charges up to 6.9% per transaction, while CauseVox requires monthly fees starting at $95 plus processing fees on every donation.
Yes. Zeffy offers free unlimited support with live chat, email, and phone help from real people who understand nonprofits. DoJiggy requires paid plans starting at $39/month for support, and CauseVox limits help to paid subscribers.
Yes. Zeffy accepts ACH bank transfers, credit cards, Apple Pay, Google Pay, and in-person payments through our Tap to Pay app — all at zero cost. DoJiggy and CauseVox only accept card payments and require separate hardware for in-person giving.
No. Zeffy includes auctions, raffles, and online stores at zero cost from day one. DoJiggy requires higher-tier paid plans for raffles, while CauseVox doesn't offer auctions, raffles, or online stores at all.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
