All-in-one Fundraising Features
Zero-Fees on Transactions
All-in-One Toolkit (Donations, Events, Auctions, Store, Raffles...)
Designed Specifically for Nonprofits Built-in CRM (Donor Profiles, History, Tags) Unified Dashboard to Track Everything Multi-Channel Fundraising (Email, Events, P2P) Automated Workflows (emails, receipts, reminders) Custom Branded Pages for Campaigns class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div></div></div>

Pricing
Varies
Up to 6.9% + card fees per gift
Varies
3% + card fees + $99/mo minimum
Processing fees
2.9% + $0.30
per transaction (via Stripe or PayPal); Nonprofit rate available: 2.2% + $0.30 per transaction
2.99% + $0.30
per transaction for Visa, Mastercard, Discover, Diners Club, JCB (USD); 3.5% + $0.30 for American Express (USD); 1% + fee per transaction for ACH/Direct Debit
Platform fees
4.9%
per transaction for Simple Stores, Crowdfunding, Events/Ticketing, and Auctions; 6.9% per transaction for Raffles, Sweepstakes, and Athons; Alternatively, free (0%) with donor tips model
$20
Blackbaud NetCommunity Account: $20–$75 per Merchant Account
Monthly fees
$0
No monthly or subscription fees
$0
No monthly fees
Value for money
4.3
N/A

Features
4.1/5
Strong event and auction features, but most functionality requires paid plans.
N/A
Enterprise-grade fundraising and integrations, but costly and split across separate products. Donations
Donation forms with recurring giving and custom fields, but full donor management requires a paid plan.
Donation forms with recurring giving and customization, but setup often requires paid plans and IT support. Ticketing
Event ticketing with registration, seating options, and check-in tools, available on paid plans.
Event ticketing and registration via Altru, sold separately from fundraising tools. Peer-to-Peer Fundraising
Peer-to-peer campaigns with team pages and fundraiser dashboards, available on select paid plans.
Peer-to-peer campaigns available, but typically require higher-tier plans and technical setup. Auctions
Full online auction platform with mobile bidding, item management, and real-time bid tracking, available on paid plans.
Silent and live auction tools via Altru, requiring enterprise-level subscription and implementation. Raffles
Raffle management with ticket sales, drawing tools, and winner selection, available on higher-tier plans.
No built-in raffle tools; requires third-party integration or manual management. Online store
No online store for physical products; focused on event fundraising and auctions.
No online store functionality for selling merchandise or products. Memberships
Membership management with recurring billing, member portal, and automated renewal reminders, available on paid plans.
Member management via Altru with portal access and renewals, offered as an enterprise product with high contract costs. Donor Management/CRM
Donor database with giving history, contact management, and basic reporting, available on paid plans.
Enterprise donor database with wealth screening and cross-product gift tracking. Emails & Newsletter
Built-in email campaigns with templates for donor communication and event promotion, available on paid plans.
Email campaigns via Luminate Online with templates and segmentation, sold as a separate add-on. Payment Processing
No ACH bank transfers or in-person payment options; processing limited to cards and digital wallets with high platform fees.
First-party processing through Blackbaud Merchant Services with 2.99-3.5% fees and required merchant account setup.

Payment methods
Credit cards and digital wallets only; ACH and in-person payments not available.
Full payment methods available only via separate merchant account and extra fees.
Credit Card Payments
Accepts all major credit and debit cards through integrated processing with standard transaction fees.
Accepts all major credit and debit cards via Blackbaud Merchant Services; requires using their processor and setup fees.
Apple Pay & Google Pay
Supports Apple Pay and Google Pay via checkout integration for a faster donor experience.
Supports Apple Pay and Google Pay through Blackbaud checkout, typically for organizations using their full payment suite.
ACH / Bank Transfers
ACH bank transfers not supported; recurring gifts must use cards or digital wallets.
ACH bank transfers available via Blackbaud Merchant Services with additional monthly and per-transaction fees.
Tap to Pay App
Native in-person payment tools not available; requires separate hardware setup for events.
In-person payments supported via Blackbaud POS but require hardware purchase and a separate merchant account.

Customer Support
4.3/5
2.9/5
Unlimited Support
Support available on paid plans starting at $39/mo - no support access on free tier
Enterprise-level support requires $10,000+ contracts - smaller nonprofits get basic email help with slower response times Phone Support / Office Hours
Phone support available during business hours only - no evening or weekend coverage
Phone support available for enterprise customers - basic plans limited to email and chat during business hours Webinars
Regular training webinars and educational sessions for users - some content may require paid plan access
No regular webinar program - training and educational content limited to enterprise customers with $10,000+ contracts Help Center
Complete resource library with guides, tutorials, and FAQs at no charge
Comprehensive help center with step-by-step guides built for nonprofit teams
Email
Email support available but response times can be slow during peak fundraising seasons
Email support with response times varying by plan tier - priority responses given to higher-paying enterprise clients Nonprofit-Focused Support Team
Support access requires paid plans starting at $39/mo — no help available on free tier
Enterprise support needs $10,000+ contracts — smaller nonprofits get slower email responses