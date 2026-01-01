CrowdRise and WhyDonate help you launch crowdfunding campaigns, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
CrowdRise VS Whydonate
💯
CrowdRise charges 2.2% plus card fees, and Whydonate adds card fees to every donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
🧰
CrowdRise and Whydonate only handle basic donations. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, memberships, and donor management in one platform.
🤝
CrowdRise and Whydonate offer limited email support with slow response times. Zeffy provides unlimited live chat, phone support, and personalized onboarding.
Zeffy is 100% free with zero platform fees, while CrowdRise charges 2.2% plus card fees and Whydonate charges card fees per gift. Plus, you get a complete fundraising toolkit with events, auctions, and memberships built-in.
Nonprofits save thousands in fees and get everything they need in one place. Instead of paying platform fees and juggling multiple tools for events and auctions, Zeffy provides it all for free with better donor support.
Zeffy charges zero fees on donations, while CrowdRise takes 2.2% plus card fees from every gift. This means more money stays with your cause instead of going to platform fees.
Unlike Whydonate which charges card fees per gift, Zeffy is completely free with donors having the option to leave a voluntary contribution. You also get tools like ticketing and auctions that Whydonate doesn't offer.
Yes, Zeffy offers a complete fundraising toolkit including event ticketing, auctions, raffles, memberships, and donor management. CrowdRise and Whydonate focus mainly on donation campaigns without these essential nonprofit tools.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
