CrowdRise and SpotFund help you create fundraising campaigns, but both charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you powerful crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
CrowdRise VS SpotFund
💯
CrowdRise takes 2.2% plus card fees and SpotFund charges card fees on every gift. Zeffy charges zero fees, so donors have the option to leave a voluntary contribution.
🧰
CrowdRise and SpotFund focus only on crowdfunding campaigns. Zeffy includes donations, raffles, auctions, ticketing, and donor management in one platform.
🤝
CrowdRise and SpotFund limit support by plan level. Zeffy provides unlimited email and phone support to help your small team succeed with every campaign.
Zeffy is built specifically for nonprofits with 100% free fundraising tools, while crowdfunding platforms charge fees on every donation. You keep every dollar raised plus get comprehensive nonprofit features like donor management, event ticketing, and online stores - not just basic campaign pages.
Zeffy charges zero platform fees - donors simply have the option to leave a voluntary contribution. CrowdRise takes 2.2% plus card fees from every gift, while SpotFund charges card fees on all donations. For a $1,000 campaign, you'd lose $22+ with competitors but keep everything with Zeffy.
Beyond basic donation pages, Zeffy provides event ticketing, online stores, auction management, raffle tools, membership management, and robust donor CRM - all free. Crowdfunding platforms focus only on campaign pages and lack these essential nonprofit fundraising features.
Zeffy eliminates all platform fees that eat into your fundraising. While CrowdRise takes 2.2% plus card fees and SpotFund charges card fees on every gift, Zeffy keeps 100% of donations in your hands. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
Running a nonprofit requires diverse fundraising tools beyond simple campaign pages. Zeffy provides event ticketing, online stores, auctions, raffles, and donor management in one platform. CrowdRise and SpotFund lack these essential features, forcing you to juggle multiple tools.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
