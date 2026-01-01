CrowdRise and Schoolfundr help schools raise money online, but both charge fees that reduce what reaches your programs. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your school.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
CrowdRise VS Schoolfundr
💯
CrowdRise takes 2.2% plus card fees and Schoolfundr charges card fees on every gift. Zeffy charges zero fees, so your entire fundraising campaign goes to your mission.
🧰
CrowdRise and Schoolfundr lack auctions, raffles, ticketing, and donor management. Zeffy includes everything you need to run successful campaigns without juggling multiple platforms.
🤝
CrowdRise and Schoolfundr offer limited support based on plan level. Zeffy provides unlimited support to every user, helping you succeed regardless of your organization's size.
Zeffy offers 100% free fundraising tools with zero platform fees, while CrowdRise charges 2.2% plus card fees on every donation. You keep every dollar raised and get comprehensive nonprofit tools like donor management, event ticketing, and online stores all in one platform.
Unlike Schoolfundr which charges card fees that reduce your fundraising total, Zeffy is completely free with donors having the option to leave a voluntary contribution. Plus, you get full nonprofit functionality including auctions, raffles, and membership management that Schoolfundr doesn't offer.
Yes, Zeffy is a complete nonprofit platform offering donation forms, event ticketing, online stores, auctions, raffles, peer-to-peer fundraising, and donor management. Crowdfunding platforms like CrowdRise only handle basic donations and lack these essential nonprofit tools.
Zeffy is 100% free with no platform fees, while CrowdRise charges 2.2% plus card fees and Schoolfundr takes card fees on every gift. Beyond basic crowdfunding, you get complete nonprofit tools like donor management, event ticketing, auctions, and online stores all in one place.
Nonprofits choose Zeffy because they keep every dollar raised instead of losing money to platform fees. Plus, you get tools that crowdfunding platforms don't offer like membership management, email marketing, and CRM features to build lasting donor relationships.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
