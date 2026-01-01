CrowdRise (now GoFundMe) and HandUp help you run crowdfunding campaigns, but they take fees from every donation that comes in. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
CrowdRise VS HandUp
CrowdRise takes 2.2% plus card fees, HandUp charges donors 8%. Zeffy charges zero fees, so 100% of donations reach your mission.
CrowdRise and HandUp lack auctions, raffles, ticketing, and stores. Zeffy provides all fundraising tools in one place.
CrowdRise and HandUp offer basic data collection only. Zeffy includes donor stewardship tools and email automation.
Zeffy charges zero fees on donations, while CrowdRise takes 2.9% + $0.30 per transaction. This means more money goes directly to your cause. Plus, Zeffy offers complete fundraising tools including events, auctions, and donor management in one platform.
HandUp charges donors an 8% fee on every gift, which can discourage giving. Zeffy operates on zero fees with donors having the option to leave a voluntary contribution. You also get access to ticketing, online stores, and membership tools that HandUp doesn't offer.
Yes. While CrowdRise and HandUp focus mainly on campaign-based fundraising, Zeffy provides a complete nonprofit toolkit. Run events, sell merchandise, manage memberships, process recurring donations, and build lasting donor relationships all in one place.
Unlike crowdfunding platforms that focus on single campaigns, Zeffy provides complete nonprofit management tools. Run year-round fundraising with events, auctions, memberships, and donor management. No fees mean 100% of donations reach your mission.
CrowdRise takes 2.2% plus card fees from every donation. HandUp charges donors 8%, which can discourage giving. Zeffy operates on zero fees with donors having the option to leave a voluntary contribution, keeping more money for your cause.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
