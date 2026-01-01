CrowdRise (now GoFundMe) and GiveSendGo help you crowdfund for your cause, but they take a cut of every donation through platform and processing fees. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
CrowdRise VS GiveSendGo
CrowdRise takes 2.2% plus card fees and GiveSendGo charges 2.7% plus 30¢ per donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
CrowdRise and GiveSendGo only handle basic crowdfunding campaigns. Zeffy offers raffles, auctions, ticketing, memberships, and donor management all in one platform.
CrowdRise limits advanced support to premium users and GiveSendGo offers delayed email responses. Zeffy provides unlimited live chat and phone support for all users.
Zeffy is built specifically for nonprofits with 100% free fundraising tools, while crowdfunding platforms charge 2.2-2.9% fees that reduce your donations. You get comprehensive nonprofit features like donor management, event ticketing, and online stores without losing money to platform fees.
Zeffy charges zero platform fees, keeping 100% of your donations. CrowdRise charges 2.2% plus card fees, while GiveSendGo takes 2.7% plus 30¢ per gift. For a $10,000 campaign, you'd lose $220-270 to fees with crowdfunding platforms but keep everything with Zeffy.
Zeffy provides complete nonprofit management tools including donor CRM, event ticketing, membership management, online stores, and email marketing. Crowdfunding platforms focus only on basic donation campaigns, requiring you to use multiple separate tools for other fundraising needs.
Crowdfunding platforms like CrowdRise and GiveSendGo charge 2.2-2.7% plus card fees on every donation, eating into your fundraising goals. Zeffy charges zero platform fees, so your $5,000 campaign keeps the full amount instead of losing $110-135 to fees.
Yes. While crowdfunding platforms only handle basic donation campaigns, Zeffy provides everything nonprofits need: donor management, event ticketing, membership tracking, online stores, and email marketing. You get a complete fundraising toolkit without juggling multiple platforms.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
