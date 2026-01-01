CrowdRise and Give A Hand help you raise money online, but both charge processing fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so you keep 100% of every donation.
CrowdRise VS Give A Hand
CrowdRise charges 2.2% plus card fees and Give A Hand takes 2.9% plus 30¢ per gift. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
CrowdRise and Give A Hand only handle basic crowdfunding. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, memberships, and donor management in one platform.
CrowdRise offers tiered support and Give A Hand has delayed responses during busy times. Zeffy provides unlimited support with real people who understand nonprofits.
Zeffy offers 100% free fundraising tools with zero platform fees, while CrowdRise charges 2.2% plus card fees on every donation. You keep every dollar raised and get comprehensive tools for events, online stores, and donor management in one platform.
Unlike Give A Hand's 2.9% + 30¢ fees per donation, Zeffy charges nothing. Plus, you get purpose-built nonprofit tools like event ticketing, membership management, and donor CRM that Give A Hand doesn't offer.
Yes. While CrowdRise and Give A Hand focus only on basic crowdfunding, Zeffy provides a complete nonprofit toolkit including event management, online stores, auctions, raffles, and membership tracking - all at zero cost.
Zeffy goes beyond basic crowdfunding with zero fees on all donations. While CrowdRise charges 2.2% plus card fees and only offers campaign pages, Zeffy provides complete nonprofit tools including event ticketing, donor management, and online stores.
Give A Hand takes 2.9% plus 30¢ from every donation and only handles basic campaigns. Zeffy charges nothing and offers purpose-built nonprofit features like membership tracking, auctions, and email marketing that crowdfunding platforms don't provide.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
