CrowdRise (now part of GoFundMe) and FundRazr help you run crowdfunding campaigns, but they take fees from every donation. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
CrowdRise VS FundRazr
CrowdRise takes 2.2% plus card fees, FundRazr charges 5% plus card fees. Zeffy charges zero fees, so donors have the option to leave a voluntary contribution.
CrowdRise and FundRazr only handle basic donation campaigns. Zeffy offers raffles, auctions, ticketing, and online stores all in one platform.
CrowdRise limits phone support by account type, FundRazr offers no phone support. Zeffy provides unlimited support to help your campaigns succeed.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no platform fees, no transaction costs. CrowdRise charges 2.2% plus card fees, while FundRazr takes 5% plus fees. With Zeffy, every dollar raised goes directly to your cause, not to platform profits.
Unlike CrowdRise and FundRazr that only handle crowdfunding, Zeffy offers donations, events, memberships, raffles, and online stores in one platform. You get complete fundraising tools without juggling multiple expensive platforms or paying separate fees.
Zeffy includes built-in donor CRM, email marketing, and detailed analytics - all free. CrowdRise and FundRazr offer limited donor data and basic contact management, forcing you to buy additional tools to properly nurture your supporters.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no platform fees, no transaction costs, no hidden charges. CrowdRise takes 2.2% plus card fees from every donation, while FundRazr charges 5% plus fees. Your donors can leave voluntary contributions to support Zeffy, keeping your fundraising completely cost-free.
Crowdfunding platforms like CrowdRise and FundRazr are built for one-time campaigns, not ongoing relationships. Zeffy gives you donor CRM, email marketing, event management, and membership tools - everything you need to build lasting supporter relationships without paying multiple platform fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
