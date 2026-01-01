CrowdRise and Fundly help you create crowdfunding campaigns, but they charge platform fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you peer-to-peer fundraising, donation forms, and event ticketing with zero fees — so every dollar donated stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
CrowdRise VS Fundly
💯
CrowdRise takes 2.2% plus card fees and Fundly charges card fees from every donation. Zeffy charges zero fees, so your supporters' gifts go directly to your mission.
🧰
CrowdRise and Fundly only handle basic donations. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, memberships, and donor management without needing separate platforms.
📞
CrowdRise offers limited phone hours and Fundly only provides email support. Zeffy gives you unlimited live chat, phone calls, and personalized onboarding.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no platform fees, no transaction fees, no hidden costs. CrowdRise charges 2.2% plus card fees, while Fundly takes 2.9% plus $0.30 per transaction. With Zeffy, every dollar donated goes directly to your cause.
Yes. Unlike CrowdRise and Fundly which only offer crowdfunding, Zeffy provides a complete fundraising suite including event ticketing, online stores, auctions, raffles, memberships, and donor management - all at zero cost to your organization.
Zeffy offers unlimited support with real humans, live chat, and dedicated training resources. CrowdRise and Fundly provide limited support with response delays and basic help centers, often leaving nonprofits without the guidance they need.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no platform fees or transaction costs. CrowdRise charges 2.2% plus card fees on every donation, while Fundly takes 2.9% plus $0.30 per transaction. Your donors can leave voluntary contributions to support Zeffy, keeping your fundraising dollars intact.
Unlike CrowdRise and Fundly which only handle crowdfunding campaigns, Zeffy offers a complete nonprofit toolkit including donor management, event ticketing, online stores, auctions, raffles, and memberships. You get everything in one platform without juggling multiple tools or paying multiple fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
