Les donateurs choisissent

Pricing

Processing fees

1.5%

of project cost for third-party payment processing

Platform fees

15%

suggested donation to DonorsChoose (optional, donors can reduce or remove at checkout)

Monthly fees

$0

No monthly fees

Value for money

4.0/5.0

Features

4.1/5

Peer-to-peer fundraising with high fees and limited customization for smaller nonprofits.

N/A

Classroom project funding only; requires separate tools for general fundraising, events, and donor relationships.

Donations

CrowdRise focuses on peer-to-peer fundraising campaigns but charges 2.9% + $0.30 per transaction plus additional platform fees

DonorsChoose focuses on classroom project funding with a structured request system, but doesn't offer flexible donation forms for general fundraising needs.

Ticketing

No event ticketing capabilities - CrowdRise is designed specifically for crowdfunding campaigns, not event management

DonorsChoose doesn't provide event ticketing functionality. You'd need separate ticketing platforms for fundraising events or programs.

Peer-to-Peer Fundraising

Strong peer-to-peer fundraising tools with team campaigns and social sharing, but limited customization options for smaller nonprofits

DonorsChoose doesn't support peer-to-peer fundraising campaigns. Individual supporters can't create their own fundraising pages for your cause. Auctions

No auction functionality available - CrowdRise doesn't offer bidding features or auction management tools

DonorsChoose doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to manage bidding and payments. Raffles

No raffle or lottery functionality available - platform is limited to donation-based crowdfunding campaigns only

DonorsChoose doesn't offer raffle or contest management features. You'd need additional tools to run prize-based fundraising campaigns. Online store

No e-commerce or merchandise sales features - CrowdRise doesn't support product sales or inventory management

DonorsChoose doesn't include e-commerce capabilities. You'd need separate platforms to sell merchandise or products for your organization. Memberships

CrowdRise doesn't offer membership management features - it's focused on one-time fundraising campaigns rather than ongoing supporter relationships.

DonorsChoose doesn't offer membership management features - it's designed for one-time classroom project funding rather than ongoing supporter relationships

Donor Management/CRM

Basic donor data collection only - lacks comprehensive donor profiles, giving history tracking, and relationship management tools.

Basic donor tracking for individual projects but lacks robust CRM features for building long-term relationships across multiple campaigns

Emails & Newsletter

No built-in email marketing tools - you'll need to export donor data and use separate software to communicate with supporters.

Limited email capabilities focused on project updates to donors - no comprehensive newsletter tools for broader organizational communication

Payment Processing

Charges 2.9% + $0.30 per transaction plus additional platform fees, making it expensive for small nonprofits with tight budgets.

Processes payments for classroom projects but charges 15% in fees plus payment processing costs, significantly reducing funds reaching teachers

Payment methods

Credit cards only, no digital wallets or bank transfers

Basic credit cards for classroom projects only

Credit Card Payments

Supported - Accepts major credit cards for online donations through their fundraising platform

Supported - Accepts major credit cards for classroom project donations

Apple Pay & Google Pay

Not specified - Digital wallet payment options not clearly mentioned on their platform

Not supported - Limited to basic credit card processing for educational projects

ACH / Bank Transfers

Not supported - CrowdRise focuses on credit card donations through their crowdfunding platform

Not supported - DonorsChoose focuses on classroom project funding with limited payment options

Tap to Pay App

Not supported - CrowdRise is an online crowdfunding platform without mobile point-of-sale features

Not supported - Platform designed for online classroom project funding only

Customer Support

4.1/5

N/A

Unlimited Support

CrowdRise offers limited support with response delays during peak times

DonorsChoose does not offer unlimited support - assistance is limited to standard business hours Phone Support / Office Hours

CrowdRise provides phone support during standard business hours only

DonorsChoose does not provide phone support or scheduled office hours for users

Webinars

CrowdRise offers occasional training sessions for campaign creators

DonorsChoose offers occasional training webinars for teachers on creating effective classroom projects

Help Center

CrowdRise maintains a help center with articles and FAQs

DonorsChoose maintains a help center with FAQs and guides for both teachers and donors

Email

DonorsChoose provides email support for users with account questions and technical issues

DonorsChoose provides email support for users with account questions and technical issues

Nonprofit-Focused Support Team

Support built for event organizers, not nonprofits — phone and chat limited to business hours with delays during peak times

Platform designed for teachers, not nonprofits — email-only support with no phone or live help available