Crowdfunder and SpotFund help you launch crowdfunding campaigns, but they take fees from every donation that comes in. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Crowdfunder VS SpotFund
Zeffy charges zero fees, so 100% of every donation goes directly to your mission instead of paying platform costs
Zeffy supports year-round donor stewardship with recurring donations, memberships, and donor management beyond one-time campaigns
Zeffy includes raffles, auctions, event ticketing, and online stores that crowdfunding platforms require separate tools to handle
Zeffy is 100% free for nonprofits, while crowdfunding platforms charge fees that reduce your donations. Plus, you get comprehensive tools for ongoing fundraising, not just one-time campaigns.
Yes! Zeffy offers donations, events, auctions, raffles, memberships, and online stores all in one platform. Crowdfunding platforms typically only handle campaign-based fundraising.
Zeffy includes donor management tools, email marketing, and recurring donation features to nurture supporters year-round. Crowdfunding platforms focus on short-term campaigns only.
Zeffy is 100% free for nonprofits. Crowdfunder charges 1.9% + 20p per gift plus VAT, while SpotFund takes card fees on every donation. Keep every penny raised.
Yes! Zeffy includes donor management, email marketing, and recurring donations to build lasting relationships. Crowdfunding platforms only track campaign backers.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
