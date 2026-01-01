Crowdfunder and Spacehive help you run crowdfunding campaigns, but they take fees from every donation you raise. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Crowdfunder VS Spacehive
Crowdfunder takes 1.9% + 20p per gift while Spacehive cuts 7.5% from every donation. Zeffy charges zero fees, so your community fundraiser keeps every penny for your mission.
Crowdfunder and Spacehive only handle basic crowdfunding campaigns. Zeffy includes auctions, raffles, event ticketing, and donor management in one place.
Crowdfunder offers limited tiered support and Spacehive provides basic email help. Zeffy gives unlimited phone and email support to every nonprofit at no extra cost.
Zeffy offers 100% free fundraising with zero platform fees, while Crowdfunder charges 1.9% + 20p per gift plus VAT and Spacehive takes 7.5% plus card fees. You keep every penny donated to your cause.
Yes. While Crowdfunder and Spacehive focus only on project campaigns, Zeffy provides ongoing donations, event ticketing, online stores, peer-to-peer fundraising, and donor management all in one platform.
Zeffy provides unlimited support with live chat, phone calls, and dedicated help resources. Crowdfunder and Spacehive offer limited support based on account tiers or email-only assistance.
Zeffy is 100% free with zero platform fees. Crowdfunder charges 1.9% + 20p per gift plus VAT, while Spacehive takes 7.5% plus card fees. With Zeffy, donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Unlike Crowdfunder and Spacehive that focus on single campaigns, Zeffy provides year-round fundraising tools including ongoing donations, event management, online stores, and donor relationship building all in one platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
