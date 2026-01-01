Crowdfunder and Schoolfundr help you raise money online, but both charge fees that reduce what reaches your students. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees — so every dollar raised stays with your school community.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Crowdfunder VS Schoolfundr
Crowdfunder and Schoolfundr charge 5% platform fees plus processing costs. Zeffy charges zero fees, so your raffle, auction, or donation campaign keeps every dollar for your mission.
Crowdfunder and Schoolfundr limit you to basic crowdfunding campaigns. Zeffy offers raffles, auctions, ticketing, memberships, and donor management all in one platform.
Crowdfunder and Schoolfundr offer limited support based on account tiers. Zeffy provides unlimited email and phone support to help your fundraising succeed.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general crowdfunding. You get comprehensive fundraising tools including events, memberships, and donor management with zero platform fees. Crowdfunding platforms charge 5% fees and lack essential nonprofit features.
Zeffy charges zero platform fees while Schoolfundr charges card fees on every gift. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution, but 100% of donations go to your cause. This means more funds for your mission.
Zeffy provides event ticketing, online stores, auctions, raffles, memberships, and robust donor management. Crowdfunding platforms focus only on basic campaign donations and lack these essential nonprofit tools you need year-round.
Zeffy provides unlimited support with live chat, phone calls, and dedicated help resources at no extra cost. Crowdfunding platforms offer limited support based on account tiers and charge fees for basic assistance.
Yes! Unlike crowdfunding platforms that focus on single campaigns, Zeffy supports year-round fundraising with events, memberships, auctions, and ongoing donations. You get all tools in one platform with zero fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
