Crowdfunder and Indiegogo help you launch crowdfunding campaigns, but they charge platform fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Crowdfunder VS Indiegogo
Crowdfunder and Indiegogo take 5% platform fees plus payment processing costs. Zeffy charges zero fees, so your entire campaign actually funds your mission.
Crowdfunder and Indiegogo only handle basic campaigns. Zeffy offers auctions, raffles, ticketing, memberships, and donor management in one place.
Crowdfunder and Indiegogo offer limited support based on account tiers. Zeffy provides unlimited support designed specifically for nonprofit teams.
Zeffy is built specifically for nonprofits with zero fees, while crowdfunding platforms charge 5% platform fees plus processing costs. You keep 100% of donations and get nonprofit-specific tools like donor management, tax receipts, and recurring giving that crowdfunding platforms don't offer.
Crowdfunding platforms are designed for short-term project campaigns, not ongoing nonprofit operations. Zeffy provides year-round fundraising tools including recurring donations, membership management, event ticketing, and peer-to-peer fundraising to support your mission continuously.
Crowdfunding platforms take 5% plus payment processing fees from every donation, reducing funds for your programs. Zeffy charges zero fees and is supported by voluntary donor contributions, meaning more money goes directly to your cause and community impact.
Crowdfunding platforms are built for short-term project campaigns, not year-round nonprofit needs. Zeffy provides complete fundraising tools including recurring donations, membership management, donor CRM, and event ticketing that work together seamlessly for your ongoing mission.
Crowdfunder charges 1.9% + 20p plus VAT per donation, while Indiegogo takes 5% plus card fees. Zeffy charges zero fees with donors having the option to leave a voluntary contribution, meaning significantly more money stays with your programs and community impact.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
