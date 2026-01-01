Crowdfunder and HandUp help you raise money online, but they take fees from every donation. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Crowdfunder VS HandUp
💰
Crowdfunder charges 1.9% plus fees and HandUp takes 8% from donors. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
🧰
Crowdfunder and HandUp focus on basic crowdfunding campaigns. Zeffy offers raffles, auctions, events, memberships, and donor management in one place.
🤝
Crowdfunder and HandUp offer limited support based on plan levels. Zeffy provides unlimited email and phone support to help your small team succeed.
Zeffy offers 100% free fundraising with zero platform fees, while crowdfunding platforms charge 1.9-8% fees that reduce your impact. You keep every dollar donated, plus get comprehensive tools for ongoing donor relationships, not just one-time campaigns.
Unlike crowdfunding platforms that focus on single campaigns, Zeffy provides complete nonprofit management tools including donor CRM, recurring donations, event ticketing, and online stores. Build lasting relationships beyond individual fundraising projects.
Crowdfunding platforms charge 1.9-8% in fees that come directly out of your donations. Zeffy operates on voluntary donor contributions, meaning 100% of donations reach your cause while still providing superior fundraising tools and support.
Crowdfunding platforms take 1.9-8% of every donation as platform fees, reducing your impact. Zeffy operates on voluntary donor contributions, so 100% of donations reach your cause while providing superior tools.
Yes. Unlike crowdfunding platforms built for one-time campaigns, Zeffy provides complete nonprofit tools including donor CRM, recurring donations, event ticketing, and online stores for sustainable growth.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
