Crowdfunder and GoFundMe help you raise money online, but both charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Crowdfunder VS GoFundMe
Crowdfunder takes 1.9% plus fees and GoFundMe takes 3% plus processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
Crowdfunder and GoFundMe focus on basic campaigns, leaving you to find separate tools for events, auctions, and donor management. Zeffy includes everything in one platform.
Crowdfunder offers limited support with delays and GoFundMe only provides email help. Zeffy gives you unlimited phone and email support whenever you need guidance.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general crowdfunding. You get 100% of donations with zero platform fees, plus nonprofit-focused tools like donor management, recurring giving, and tax receipts that crowdfunding platforms don't offer.
Zeffy charges zero platform fees, while Crowdfunder takes 1.9% + 20p per gift plus VAT, and GoFundMe charges 3% plus card fees. With Zeffy, a $1,000 donation stays $1,000 for your cause, not $970 or less.
Yes, Zeffy supports ongoing fundraising needs beyond single campaigns. You can manage recurring donations, sell event tickets, run raffles, and handle memberships all in one platform designed for year-round nonprofit operations.
Zeffy provides unlimited support with real humans who understand nonprofits. Unlike Crowdfunder's limited business hours or GoFundMe's basic help center, you get dedicated assistance whenever you need it.
Crowdfunding platforms are built for one-time campaigns, not ongoing operations. Zeffy handles your year-round needs with donor management, recurring giving, event ticketing, and membership tools all in one place.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
