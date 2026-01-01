Crowdfunder and GiveSendGo help you raise money for your cause, but both charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you crowdfunding plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Crowdfunder VS GiveSendGo
Crowdfunder takes 5% plus payment fees and GiveSendGo charges 2.9% + $0.30 per transaction. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
Crowdfunder and GiveSendGo only handle basic crowdfunding. Zeffy includes auctions, raffles, event ticketing, memberships, and donor management in one platform.
Crowdfunder offers limited support with delays and GiveSendGo provides basic email help. Zeffy gives you unlimited support with real people who understand nonprofits.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general crowdfunding. You get 100% of donations with zero platform fees, plus complete fundraising tools like events, memberships, and donor management all in one place.
Crowdfunder charges 5% platform fees plus processing costs, while GiveSendGo takes 2.9% + $0.30 per transaction. With Zeffy's zero fees, a nonprofit raising $10,000 saves $500-900 annually that goes directly to your mission.
Yes. Unlike crowdfunding platforms that only handle campaigns, Zeffy offers event ticketing, membership management, online stores, auctions, raffles, and donor CRM. You get everything needed to run your nonprofit in one platform.
Zeffy provides unlimited support with real humans who understand nonprofits. Unlike Crowdfunder's limited business hours or GiveSendGo's basic email support, you get dedicated help whenever you need it.
Crowdfunding platforms handle single campaigns, but nonprofits need year-round tools. Zeffy manages your entire operation with events, memberships, donor relationships, and campaigns all in one zero-fee platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
