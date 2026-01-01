Crowdfunder and Give a Hand offer basic crowdfunding for general causes, but they lack the nonprofit-specific tools your organization needs. Zeffy provides dedicated fundraising features like donor management, event ticketing, and tax receipts — all with zero fees so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Crowdfunder VS Give a Hand
💰
Crowdfunder charges 5% platform fees and Give a Hand takes 2.9% plus 30¢ per gift. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🧰
Crowdfunder and Give a Hand only offer basic campaign sharing. Zeffy provides auctions, raffles, ticketing, memberships, and online stores in one platform.
🤝
Crowdfunder and Give a Hand collect basic supporter data during campaigns. Zeffy includes donor management, email templates, and follow-up tools for stewardship.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general crowdfunding. You get zero fees on all donations, plus comprehensive tools like donor management, event ticketing, and online stores. Crowdfunding platforms charge fees and lack the nonprofit-specific features you need to grow sustainably.
Zeffy charges zero fees on donations, while crowdfunding platforms like Crowdfunder charge 1.9% + 20p per gift plus VAT, and Give a Hand charges 2.9% + 30¢ per transaction. With Zeffy, 100% of donations reach your cause, and donors can leave voluntary contributions to support our platform.
No. Crowdfunding platforms focus on one-time campaigns and lack essential nonprofit tools like membership management, event ticketing, donor CRM, and online stores. Zeffy provides all these features in one platform, helping you build lasting donor relationships beyond single campaigns.
Zeffy provides a complete nonprofit toolkit beyond campaigns. You get donor management, event ticketing, membership tracking, online stores, and email marketing in one platform. Crowdfunding platforms only handle campaigns, leaving you to juggle multiple tools for ongoing operations.
Crowdfunding platforms take fees to profit from your fundraising. Zeffy operates differently - we're funded by voluntary donor contributions, so 100% of donations reach your cause. This approach keeps more money in your mission while supporting a platform built for nonprofits.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
