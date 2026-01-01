Crowdfunder and FundRazr help you run crowdfunding campaigns, but they take fees from every donation that comes in. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your cause.
Crowdfunder VS FundRazr
Crowdfunder charges 5% plus payment fees, and FundRazr takes 2.9% + $0.30 per transaction. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
Crowdfunder and FundRazr focus on basic campaigns. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, memberships, and donor management in one platform.
Crowdfunder offers limited support by plan tier, and FundRazr has no phone support. Zeffy provides unlimited email and phone support for all users.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general crowdfunding. You get 100% of donations with zero platform fees, while Crowdfunder charges 1.9% + 20p per gift and FundRazr takes 5% plus card fees. Plus, you get comprehensive tools like donor management, event ticketing, and online stores all in one place.
Zeffy charges zero platform fees - you keep 100% of donations. Crowdfunding platforms like Crowdfunder charge 1.9% + 20p per gift plus VAT, while FundRazr takes 5% platform fees plus card processing fees. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Yes, unlike single-purpose crowdfunding platforms, Zeffy offers a complete nonprofit toolkit. You can run donation campaigns, sell event tickets, manage memberships, operate an online store, host auctions and raffles, plus track donors - all with zero platform fees and built specifically for nonprofits.
Zeffy provides unlimited support with live chat, phone calls, and dedicated help resources at zero cost. Crowdfunding platforms limit support by plan tier and charge fees on top. You get better service without paying platform fees that eat into your donations.
Crowdfunding platforms work for one-time campaigns, but nonprofits need ongoing fundraising tools. Zeffy offers year-round donation pages, donor management, events, and membership tools with zero fees. You build lasting relationships instead of just running isolated campaigns.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
