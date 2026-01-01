Crowdchange takes 6% plus processing fees on every donation. Tithely charges 2.9% + $0.30 per gift. Both platforms cost nonprofits thousands — $6,000 vs $2,900 on every $50,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Crowdchange VS Tithely
🎟️
Crowdchange charges 6% plus card fees on every ticket. Tithely wasn't built for raffles at all. Zeffy gives you ticket sales, winner selection, and compliance tools with zero fees.
💸
Crowdchange takes 6% plus 2.3% on every $10 ticket, so a $500 raffle loses $41 to fees. Zeffy charges nothing, so your full proceeds go to your mission.
🛡️
Crowdchange locks raffle tools behind paid plans. Tithely requires a separate platform. Zeffy includes ticket limits, automated winner selection, and tax receipts at no cost.
Zeffy is 100% free with no platform fees, monthly charges, or hidden costs. Crowdchange takes 6% plus processing fees on every donation, while Tithely charges 2.9% plus 30¢ per transaction. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution to keep the platform free for nonprofits.
Yes. Zeffy includes donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, and donor management with zero fees. Crowdchange locks features behind paid tiers, while Tithely charges $19-$119 monthly for advanced tools. You get everything free from day one.
Zeffy was built for all nonprofits — food banks, animal rescues, youth programs, and advocacy groups. Crowdchange focuses on corporate giving programs, while Tithely is designed specifically for churches. Zeffy gives you nonprofit-focused support and features.
Yes. Zeffy charges zero platform fees, so you keep 100% of every donation. Crowdchange takes 6% plus processing fees, while Tithely charges 2.9% plus 30¢ per transaction. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution to support the platform.
No. Zeffy includes auctions, raffles, memberships, and donor management in one platform with zero fees. Crowdchange lacks auction features and membership tools, while Tithely has no auctions, raffles, or online store functionality. You get everything in one place.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
