Crowdchange takes 6% plus processing fees on every donation. Subsplash charges 2.99% + $0.30. Both platforms cost nonprofits thousands — $6,000 vs $2,990 on every $100,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Crowdchange VS Subsplash
🛡️
Crowdchange charges 6% plus card fees. Subsplash takes 2.99% per gift. Zeffy is 100% free, so every dollar goes directly to your mission instead of platform costs.
🤝
Crowdchange and Subsplash skim fees from every donation. Zeffy covers all processing costs, so your supporters' full contributions fund your work — not someone else's bottom line.
🧰
Crowdchange was built for personal campaigns. Subsplash was designed for churches. Zeffy gives nonprofits donation forms, ticketing, auctions, raffles, and donor management in one place — with zero fees.
Zeffy is 100% free with no platform fees, processing fees, or monthly charges. Crowdchange takes 6% plus card fees, and Subsplash charges 2.99% per donation. Donors have the option to leave a voluntary contribution to keep Zeffy free for nonprofits.
Yes. Zeffy includes auctions, raffles, and 50/50s at no cost. Crowdchange requires paid plans for raffles, and Subsplash doesn't offer these tools at all. You get everything you need to diversify your fundraising without extra charges.
No. Zeffy gives you full donor CRM, unlimited email campaigns, and tax receipts from day one. Other all-in-one platforms lock advanced features behind paid tiers or focus on corporate clients instead of nonprofits.
Yes. Zeffy includes tap-to-pay on any phone, so your team can collect donations at events without card readers or fees. Crowdchange and Subsplash require separate hardware or third-party solutions for in-person giving.
Absolutely. Zeffy offers free live chat, email, and phone support from people who understand nonprofits. Crowdchange focuses on corporate clients, and Subsplash reserves priority support for higher-paying plans.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice