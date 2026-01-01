Crowdchange takes $600 from every $10,000 raised. Snap! Raise takes $2,000. Both charge fees while Zeffy gives you the same tools at zero cost.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Crowdchange VS Snap! Raise
Crowdchange charges 6% and Snap! Raise takes 20% of every gift. Zeffy charges zero fees, so 100% of what your community gives goes directly to your mission.
Crowdchange and Snap! Raise pull platform fees from every donation before you see a cent. Zeffy asks donors for a voluntary contribution to keep the platform free for nonprofits like yours.
Crowdchange and Snap! Raise focus on campaign-based fundraising with limited donor tools. Zeffy gives you donation forms, donor management, email tools, and event ticketing so you can build lasting relationships year-round.
Zeffy is 100% free with no platform fees, monthly charges, or hidden costs. While Crowdchange takes 6% plus processing fees and Snap! Raise takes 20% of every donation, Zeffy keeps your donors' full contributions with your mission. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Yes. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, donor management, email tools, and more from day one at no cost. Unlike platforms that lock features behind paid tiers or focus only on campaign-based fundraising, Zeffy supports your ongoing mission work.
Absolutely. Zeffy offers free live chat, email, and phone support from people who understand nonprofits. No corporate-focused help docs or school-only guidance — just real support for your mission, completely free.
Yes. Zeffy accepts credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, and Google Pay with zero fees. Both Crowdchange and Snap! Raise limit you to credit cards only, missing opportunities for larger donations through bank transfers.
No. Zeffy gives you auctions, raffles, memberships, and donor management from day one at no cost. Crowdchange locks advanced features behind paid plans, while Snap! Raise focuses only on school campaigns.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
