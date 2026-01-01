Crowdchange takes 6% plus processing fees on every donation. RallyUp charges 2.9-6.9% depending on campaign type. Both platforms cost nonprofits thousands in fees that could fund your mission instead.
Crowdchange VS RallyUp
Crowdchange takes 6% plus card fees on every donation. RallyUp charges 2.9% to 6.9% depending on campaign type. Zeffy covers all costs so 100% of every gift reaches your mission.
Crowdchange locks raffles behind paid plans and offers no auctions. RallyUp requires upgrades for most tools. Zeffy gives you donations, events, raffles, auctions, and memberships from day one.
Crowdchange offers email-only support with unclear response times. RallyUp's phone hours are limited to business days. Zeffy's team includes nonprofit experts who answer in under 6 hours via chat, email, or phone.
Yes. Zeffy includes donor management, email campaigns, and contact tracking at no cost. While Crowdchange offers limited CRM features and RallyUp requires paid plans for advanced tools, Zeffy gives you everything in one place. Track giving history, send thank-you emails, and build donor relationships without juggling multiple platforms or paying extra fees.
No. Zeffy accepts credit cards, Apple Pay, Google Pay, ACH transfers, and in-person payments through our tap-to-pay app — all fee-free. Crowdchange only accepts cards online, and RallyUp limits ACH to recurring donations. With Zeffy, donors can give however they prefer, and you keep 100% regardless of payment method.
Zeffy is 100% free with no platform fees, monthly charges, or hidden costs. While Crowdchange takes 6% plus processing fees and RallyUp charges 2.9-6.9% per transaction, Zeffy keeps every dollar of your donations. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support Zeffy, but your organization always receives 100% of what they intended to give.
Yes. Zeffy includes event ticketing, raffles, auctions, peer-to-peer campaigns, and memberships at no cost from day one. Other platforms lock these features behind paid tiers or charge platform fees on every transaction. With Zeffy, you get everything you need to run successful fundraisers without choosing between functionality and affordability.
Zeffy's support team includes fundraising experts who understand nonprofit work and respond in under 6 hours on average. Unlike platforms built for corporate clients, we offer free live chat, email, and phone support specifically designed for small nonprofits. You get answers that actually help you reach your fundraising goals faster.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
