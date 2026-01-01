Crowdchange charges 6% plus processing fees. Raise 365 charges 5% plus 2.9% plus $0.30 per donation. Both platforms take significant cuts from your fundraising — $600-800 on every $10,000 raised going to software instead of your mission.
Crowdchange VS Raise 365
Crowdchange charges 6% plus card fees, Raise 365 takes 5% plus processing costs. Zeffy covers all fees so your $1,000 raffle stays at $1,000, no cuts, no math.
Crowdchange and Raise 365 skim nearly $80 off every $1,000 raised. Zeffy charges zero fees so your community's full gift goes directly to your mission.
Crowdchange and Raise 365 lock raffles, ticketing, and donor tools behind paid plans. Zeffy gives you donations, events, CRM, and email for free from day one.
Zeffy is 100% free with no platform fees, monthly charges, or hidden costs. Other all-in-one platforms like Crowdchange charge 6% plus processing fees, while Raise 365 takes 5% plus card fees on every donation. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution to keep the platform free for nonprofits.
Yes. Zeffy includes event ticketing, raffles, auctions, and peer-to-peer campaigns at no cost. Other platforms lock these features behind paid tiers or charge extra for advanced options. You get everything you need from day one, fee-free.
No. Zeffy is built for busy nonprofit teams, not tech experts. Most organizations launch their first campaign the same day they sign up. Unlike platforms with technical issues and confusing interfaces, Zeffy works smoothly from the start.
Yes. Zeffy accepts credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, and Google Pay with zero fees. Other all-in-one platforms limit payment options or charge extra for digital wallets and bank transfers.
Absolutely. Zeffy provides free live chat, email, and phone support from real people who understand nonprofits. Other platforms offer unclear response times or generic corporate support that doesn't address nonprofit needs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
