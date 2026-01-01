Crowdchange charges 6% plus processing fees on every donation. Qgiv charges 3.95% plus monthly fees up to $259. Both platforms take money from your mission — $600 vs $395 on every $10,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Crowdchange VS Qgiv
💸
Crowdchange takes 6% plus processing fees, and Qgiv charges up to $259/month plus 3.95% per transaction. Zeffy is 100% free, so your donors' full contributions go directly to your mission.
🤝
Crowdchange locks raffles behind paid plans, and Qgiv charges $259/month for peer-to-peer and auctions. Zeffy includes all fundraising tools at no cost, so you can launch any campaign without budgeting for software.
📱
Crowdchange offers card payments only, and Qgiv requires separate hardware for in-person giving. Zeffy accepts credit cards, ACH, Apple Pay, Google Pay, and tap-to-pay from any phone — all fee-free.
Zeffy is 100% free with no platform fees, monthly charges, or hidden costs. Crowdchange charges 6% plus processing fees on every donation, which means an $8 loss on every $100 gift. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution to keep the platform free for nonprofits.
Yes. Zeffy includes peer-to-peer fundraising at no cost. You can launch team campaigns, track individual fundraisers, and manage donations without paying monthly fees or add-on charges.
No. Zeffy gives you full access to donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, donor management, and email tools from day one. Crowdchange locks advanced features behind paid tiers, forcing you to choose between functionality and affordability.
Yes. Zeffy includes auctions and raffles at no cost, so you can host fundraising events year-round without monthly bills. Crowdchange doesn't offer auctions, and Qgiv charges $259/month for these features.
Zeffy offers free, unlimited support with 2-6 hour response times from nonprofit experts. Other platforms tier support by payment plans or focus on corporate clients, not small nonprofits like yours.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
