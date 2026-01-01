Crowdchange takes 6% plus processing fees on every donation. OneCause charges 5% plus $500 setup fees. Both platforms cost nonprofits thousands — $6,000 vs $5,500 on every $100,000 raised.
Crowdchange VS OneCause
Crowdchange charges 6% plus processing fees on every donation. OneCause requires $2,995 upfront plus 5% platform fees. Zeffy is 100% free, so every dollar raised goes directly to your mission.
Crowdchange and OneCause charge platform fees that shrink your fundraising before it even starts. Zeffy covers all transaction costs so your donors' full contributions support your work, not software companies.
Crowdchange lacks donor management and year-round tools. OneCause is built for big galas, not everyday fundraising. Zeffy gives you donations, memberships, ticketing, CRM, and email in one place with zero fees.
Yes. Zeffy gives you donations, events, peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, and memberships all in one place with zero fees. While Crowdchange takes 6% and OneCause charges thousands upfront, you keep 100% of every dollar raised.
No. Zeffy includes full donor tracking, automated receipts, and unlimited email campaigns at no cost. Both competitors charge for advanced features or limit functionality on basic plans.
Absolutely. Zeffy offers free live chat, email, and phone support to every nonprofit. OneCause reserves priority support for enterprise customers, while Crowdchange offers limited nonprofit-focused help.
Yes. Zeffy includes membership management and online store features at no cost. Crowdchange lacks membership tools, and OneCause focuses only on events, not ongoing member relationships or product sales.
No. Zeffy accepts credit cards, Apple Pay, Google Pay, ACH transfers, and in-person payments with zero fees. Crowdchange only takes cards online, while OneCause limits in-person tools to events only.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
