Crowdchange takes 6% plus processing fees on every donation. Greater Giving charges 5% plus $130/month. Both platforms cost nonprofits thousands — $6,000 vs $5,000 on every $100,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Crowdchange VS Greater Giving
Crowdchange takes 6% plus card fees on every gift. Greater Giving charges setup fees starting at $200 and monthly subscriptions from $130. Zeffy is 100% free, so your raffle proceeds go to your mission instead of software costs.
Crowdchange locks advanced features behind paid tiers. Greater Giving requires higher plans for peer-to-peer and full auction tools. Zeffy gives you donations, ticketing, raffles, auctions, memberships, and donor management from day one at zero cost.
Greater Giving is built for gala nights. Crowdchange focuses on short-term campaigns. Zeffy handles your events and your year-round giving, memberships, and donor communication in one place without fees.
Yes. Zeffy includes auction management, event ticketing, and mobile bidding at zero cost. Greater Giving charges setup fees starting at $200 plus monthly subscriptions, while Crowdchange doesn't offer auction features at all.
Absolutely. Zeffy provides free live chat, email, and phone support to every nonprofit. Both Crowdchange and Greater Giving reserve priority support for paid customers only, leaving free users with limited help.
Zeffy is 100% free with no platform fees, monthly charges, or hidden costs. Other all-in-one platforms charge 4-6% plus processing fees on every donation. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution to keep the platform free for nonprofits.
Yes. Zeffy handles everything in one place — event ticketing, auctions, donation forms, memberships, and donor management — all fee-free. Other platforms charge separately for different features or lock them behind paid tiers.
No. Zeffy gives you full access to donor tracking, email campaigns, and CRM features from day one. Other all-in-one platforms require paid plans to unlock these essential nonprofit tools, forcing you to choose between functionality and affordability.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
