Crowdchange takes 6% plus processing fees on every donation. Give Lively charges no platform fees but passes processing costs to donors. Both limit features compared to all-in-one platforms.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Crowdchange VS Give Lively
Crowdchange takes 6% plus card fees on every gift. Give Lively passes processing fees to your donors at checkout. Zeffy covers all transaction costs, so your supporters give exactly what they intend and you keep every dollar for your mission.
Crowdchange and Give Lively require separate platforms for raffles and auctions. Zeffy includes donation forms, event ticketing, raffles, auctions, peer-to-peer campaigns, and donor management in one place — so you can launch a gala, sell raffle tickets, and collect donations without juggling tools or paying extra fees.
Crowdchange offers limited nonprofit support with unclear response times. Give Lively provides email and chat only, with slower replies during busy fundraising periods. Zeffy gives you free, unlimited support from real people who understand nonprofit work — live chat, email, and phone access when you need it most.
Yes. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, raffles, auctions, and peer-to-peer campaigns with zero platform fees. Crowdchange charges 6% on every donation, while Give Lively passes processing fees to your donors at checkout.
No. Zeffy includes ticketing, auctions, raffles, and an online store in one platform. Both Crowdchange and Give Lively require separate platforms for auctions and raffles, creating more work and costs for your team.
Yes. Zeffy provides free phone, chat, and email support from nonprofit experts who respond quickly. Crowdchange offers limited corporate-focused support, while Give Lively only provides email and chat with slower response times during busy seasons.
Yes. Zeffy covers all processing fees so donors see exactly what they're giving. Crowdchange takes 6% plus card fees from every gift, while Give Lively adds processing fees at checkout that donors have to cover.
No. Zeffy gives you custom branding, advanced donor management, and unlimited email campaigns from day one. Both Crowdchange and Give Lively lock key features behind paid tiers or premium plans.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
