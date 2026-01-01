Crowdchange takes 6% plus processing fees on every donation. Donorbox charges 2.95% plus processing. Both platforms cost nonprofits thousands — $600 vs $295 on every $10,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Crowdchange VS Donorbox
🆓
Crowdchange takes 6% plus card fees, and Donorbox charges 2.95% per gift. Zeffy is 100% free, so every dollar your supporters give goes directly to your cause.
🤝
Crowdchange and Donorbox ask donors to calculate or cover fees at checkout. Zeffy never charges your nonprofit or your supporters, so giving feels simple and trustworthy.
🚀
Crowdchange locks features behind paid tiers, and Donorbox requires upgrades for peer-to-peer and advanced tools. Zeffy gives you donations, events, raffles, CRM, and email from day one at zero cost.
Yes. Zeffy lets you sell event tickets, manage registrations, and check in guests while keeping 100% of ticket sales. Other all-in-one platforms charge 2.95-6% on every ticket sold, plus processing fees.
No. Zeffy includes auctions, raffles, and online store features at no cost. Other platforms either don't offer these tools or require paid upgrades and third-party integrations to access them.
Zeffy is 100% free with no platform fees, monthly charges, or hidden costs. Other all-in-one platforms like Crowdchange charge 6% plus processing fees, while Donorbox takes 2.95% per donation. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution to keep the platform free for nonprofits.
Yes. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, and donor management from day one. Other platforms lock key features behind paid tiers or require expensive add-ons, forcing you to choose between functionality and affordability.
Zeffy offers unlimited email support, live chat, and phone support with real people who understand nonprofits. Other platforms provide email-only help with 24-48 hour response times and slower support during peak giving seasons when you need help most.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice