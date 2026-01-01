Crowdchange takes 6% plus processing fees on every donation. DoJiggy charges 4.9% on most campaigns. Both platforms cost nonprofits thousands — $4,900 on every $100,000 raised with DoJiggy alone.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Crowdchange VS DoJiggy
💯
Crowdchange charges 6% plus card fees, DoJiggy charges up to 6.9% plus processing costs. Zeffy covers all fees so 100% of every gift goes to your mission, not to software.
🎟️
Crowdchange locks raffles behind paid plans and has no auction tools. DoJiggy charges higher fees for raffles and requires paid tiers for full access. Zeffy gives you everything at no cost.
📞
Crowdchange offers email-only support with unclear response times. DoJiggy requires paid plans starting at $39/month for support access. Zeffy provides free unlimited help with 2-6 hour response times and bookable calls.
Yes. Zeffy gives you donations, events, auctions, raffles, memberships, and peer-to-peer campaigns at zero cost. Unlike competitors that charge 4.9-6.9% platform fees, you keep 100% of every dollar raised.
No. Zeffy includes all features from day one with no paywalls. While competitors lock advanced features behind paid tiers, you get full access to donor management, custom branding, and unlimited campaigns for free.
Zeffy offers free unlimited support with live chat, email, and phone help from nonprofit experts. Competitors charge $39/month for basic support and limit phone help to business hours only.
Yes. Zeffy accepts ACH bank transfers and credit cards with zero platform fees, so major gifts go 100% to your mission. Crowdchange and DoJiggy charge 6% platform fees on every gift, meaning you lose $600 on a $10,000 donation.
No. Zeffy includes donations, events, auctions, memberships, and peer-to-peer in one platform at zero cost. Crowdchange lacks auctions and memberships, while DoJiggy requires paid plans to unlock key features.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
