Crowdchange takes 6% from every donation. Blackbaud charges 2.99% plus thousands in annual fees. Both platforms eat into your mission funding — $600 lost on every $10,000 raised with Crowdchange versus $299 plus subscription costs with Blackbaud.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Crowdchange VS Blackbaud
💸
Crowdchange takes 6% plus card fees, and Blackbaud charges 3% plus monthly costs. Zeffy covers all fees so 100% of every donation goes to your mission.
🧰
Crowdchange lacks donor management and year-round tools. Blackbaud sells features separately with enterprise pricing. Zeffy gives you donations, events, CRM, email, and raffles in one free platform.
🚀
Crowdchange offers limited nonprofit support. Blackbaud requires IT staff and $10,000+ contracts for full help. Zeffy works out of the box with free live chat, email, and phone support for every organization.
Zeffy is 100% free with no platform fees, monthly charges, or processing fees. Other all-in-one platforms charge 3-6% plus processing fees on every donation. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution to keep the platform free for nonprofits.
Yes. Zeffy includes donations, events, peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, memberships, and donor management in one platform at zero cost. Other platforms sell these as separate products or require enterprise contracts to access everything.
Not with Zeffy. Create campaigns in under 30 minutes with no training required. Other all-in-one platforms require technical setup, implementation timelines, and often paid consultants to get started properly.
Yes. Zeffy includes auctions, raffles, memberships, and online stores at zero cost. Crowdchange lacks auction tools entirely and locks raffles behind paid tiers. Blackbaud requires separate enterprise products for full functionality.
Not with Zeffy. Accept credit cards, ACH, Apple Pay, and Google Pay with zero fees. Crowdchange only offers card payments with 6% fees. Blackbaud requires their merchant services with setup costs and hardware purchases.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice