ClickBid charges $895 upfront plus 3.5% per transaction. Snap! Raise takes 20% of everything raised. Both platforms cost thousands — Zeffy gives you the same tools free.
Clickbid VS Snap! Raise
Clickbid charges $895 upfront plus 3.5% on every bid. Snap! Raise takes 20% of everything raised. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw, basket raffle, or peer-to-peer campaign keeps every dollar for your mission.
Clickbid is built for annual galas. Snap! Raise runs short-term school campaigns. Zeffy gives you donations, memberships, events, and donor tools that work all year without paying platform fees or waiting for campaign windows.
Clickbid requires training webinars and auction setup. Snap! Raise needs onboarding calls. Zeffy lets you create your first form in minutes and start raising funds right away without gatekeepers or delays.
Zeffy is 100% free with no platform fees or transaction costs. Clickbid charges $895 per year plus 3.5% on every transaction. Snap! Raise takes 20% of everything you raise. With Zeffy, every dollar goes to your mission.
Yes. Unlike Clickbid (auction-focused) or Snap! Raise (school campaigns), Zeffy supports donations, memberships, raffles, ticketing, and peer-to-peer campaigns. One platform for all your fundraising needs.
No. Create your first form in minutes and start raising funds right away. Clickbid requires training webinars and complex setup. Snap! Raise needs onboarding calls. Zeffy works immediately.
Yes, Zeffy works for every type of nonprofit. Unlike Clickbid (auction-focused) or Snap! Raise (school campaigns only), Zeffy serves animal rescues, food banks, churches, sports clubs, and more with zero fees.
Zeffy accepts credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, and Google Pay — all fee-free. Clickbid limits payments to auction events only. Snap! Raise only takes credit cards with no modern payment options.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
