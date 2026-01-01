Raise 365

All-in-one Fundraising Features
Zero-Fees on Transactions: No | No All-in-One Toolkit (Donations, Events, Auctions, Store, Raffles...): Yes | No Designed Specifically for Nonprofits: Yes | No
Built-in CRM (Donor Profiles, History, Tags): Yes | Yes Unified Dashboard to Track Everything: Yes | No Multi-Channel Fundraising (Email, Events, P2P): Yes | Yes Automated Workflows (emails, receipts, reminders): No | Yes Custom Branded Pages for Campaigns: No | No

Pricing
Varies - $895/year + 3.5% card fees on bids | Varies - 5% platform cut plus card fees
Processing fees: 3.5% per transaction (US); 3.59% in Canada; no per-transaction fee | 2.9% + $0.30 per donation
Platform fees: $895 per year for Essentials License; $1,495/year for Full Suite | 5% platform fee on each donation
Monthly fees: $0 - No monthly fees — annual licensing only | N/A - No pricing information available
Value for money: 4.6 | N/A

Features
4.5/5 - Event-focused platform with a steep learning curve; requires $895/year license and transaction fees. | N/A - Supports fundraising features but has complex setup and 5% platform fees.
Donations: Donation forms with recurring giving and campaign pages; full features require paid plan starting at $895/year. | Donation forms with recurring giving and custom branding; advanced features require a paid plan. Ticketing: Event ticketing with table management and seating charts, tailored for galas and auctions. | Event ticketing with registration management and check-in tools; available on paid plans. Peer-to-Peer Fundraising: Peer-to-peer fundraising available; higher-tier paid plan required for full access. | Peer-to-peer campaigns with supporter pages and team leaderboards.
Auctions: Full auction platform with mobile bidding and catalog management; requires $895/year license and 3.5% per bid. | No auction functionality; focuses on recurring giving and peer-to-peer campaigns. Raffles: No standalone raffle tools; only available within paid event contexts. | Raffle campaigns with ticket sales and winner selection; full access requires a plan upgrade. Online store: No general online store; product sales only available within event or auction contexts. | Product sales and auction tools for fundraising merchandise; free plan has inventory limits.
Memberships: No membership management; focused on event-based fundraising. | Recurring giving programs with donor portals; limited membership tier management. Donor Management/CRM: Donor database with bidding history and contact management; limited CRM features beyond events. | Donor database with giving history, engagement tracking, and basic segmentation.
Emails & Newsletter: No ongoing donor communication tools; limited to event invitations and auction notifications. | Built-in email campaigns with templates and automation for donor engagement. Payment Processing: Credit cards and digital wallets supported for auction bidding; 3.5% transaction fees plus $895 annual license. | Stripe integration with recurring payments; charges 5% platform fee plus 2.9% + $0.30 per donation. charges 5% platform fee plus 2.9% + $0.30 per donation.</p></div></div></div></div></div></div>

Payment methods
Credit cards and digital wallets for auctions only; no ACH or general donation tools. | Credit cards and ACH for recurring gifts only; no digital wallets or in-person options.
Credit Card Payments: Accepts all major credit and debit cards with 3.5% transaction fees. | Accepts all major credit and debit cards through integrated payment processing.
Apple Pay & Google Pay: Apple Pay and Google Pay supported via mobile bidding platform for auction payments only. | Digital wallets not supported; card and ACH payments only.
ACH / Bank Transfers: ACH and bank transfers not supported; payments limited to cards and digital wallets for auctions. | ACH bank transfers available for recurring donations only.
Tap to Pay App: Mobile bidding app only for live events; doesn't support general donation collection. | In-person payments not supported natively; requires separate hardware and third-party integration.

Customer Support
4.6/5 | 1.0/5
Unlimited Support: Support access tied to paid plans starting around $500/event - no free tier available | Support contact exists but reviews describe it as unhelpful and non-responsive Phone Support / Office Hours: Phone support available during business hours but may have longer wait times during busy auction periods | Phone support listed but effectiveness questioned in reviews - long wait times reported Webinars: Regular training webinars and educational sessions for users - some content gated to paid customers | No webinars or training content visible - limited educational resources for nonprofits Help Center: Complete resource library with guides, tutorials, and best practices at no charge | No comprehensive help center or resource library visible - documentation is sparse Email: Email support available but response times can be slow during auction season peaks | Email support available but response times unclear and no dedicated nonprofit team
Nonprofit-Focused Support Team: Support access tied to paid plans starting around $500/event with phone help during business hours | Email support available but reviews describe slow responses and limited nonprofit guidance