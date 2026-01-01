ClickBid costs $895 upfront plus 3.5% per transaction. Raise 365 takes 8% total on every donation. Both charge fees — Zeffy charges $0.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Clickbid VS Raise 365
Clickbid charges $895 upfront plus 3.5% per transaction. Raise 365 takes 5% plus card fees on every donation. Zeffy covers all costs so your raffle, gala, or campaign keeps 100%.
Clickbid locks you into annual auctions. Raise 365 limits features to paid plans. Zeffy gives you donations, raffles, ticketing, memberships, and email in one place with zero fees.
Clickbid requires training webinars and complex setup. Raise 365 offers unclear support and frequent technical issues. Zeffy works right away — create your form and start raising funds in minutes.
Zeffy is 100% free with zero platform fees or transaction costs. Other all-in-one platforms charge 5-8% in combined fees plus annual licensing. You keep every dollar raised.
Yes. Zeffy includes donations, events, raffles, memberships, and peer-to-peer campaigns at no cost. Other platforms lock key features behind paid plans or charge per campaign type.
No. Create donation forms, event pages, and campaigns in minutes with no training required. Other platforms require complex setup and paid support to get started effectively.
Yes. Zeffy offers mobile bidding, ticketing, and donor management with zero platform fees. Clickbid charges $895/year plus 3.5% per bid, while Raise 365 takes 8% total fees.
Get real support from humans who understand nonprofits. Free live chat, email, and phone help anytime. No paid plans required, no slow response times during busy seasons.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
