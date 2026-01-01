ClickBid charges $895 upfront plus 3.5% on every bid. Donorbox takes 2.95% per donation. Both platforms cost nonprofits thousands — $2,950 on every $10,000 raised with Donorbox, plus ClickBid's annual fee.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Clickbid VS Donorbox
💯
Clickbid charges $895 upfront plus 3.5% per bid. Donorbox takes 2.95% of every donation. Zeffy is 100% free, so your supporters' contributions go directly to your mission.
📅
Clickbid is built for galas. Donorbox locks key tools behind paid plans. Zeffy gives you donations, memberships, raffles, ticketing, and CRM without upgrades or annual fees.
🚀
Clickbid requires training webinars and auction setup. Donorbox gates features until you pay. Zeffy works right away — create your first form and start raising funds today.
Zeffy is 100% free with no platform fees or monthly costs. Clickbid charges $895 per year plus 3.5% on every transaction. Donorbox takes 2.95% per donation plus processing fees. On $10,000 raised, you'd lose $1,245 to Clickbid or $295 to Donorbox but keep everything with Zeffy.
Yes. Zeffy gives you donations, auctions, raffles, ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management right away. Clickbid requires $895 upfront for basic features. Donorbox locks peer-to-peer and event tools behind paid plans starting at $150/month.
No. Zeffy never charges your nonprofit or your donors. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but giving stays simple and transparent without fee calculations at checkout.
Yes. Zeffy offers mobile bidding, item management, and payment collection for auctions with zero fees. Clickbid charges $895 upfront plus 3.5% on every bid. Donorbox doesn't support auctions at all, so you'd need separate platforms and manual integration.
Zeffy provides live chat, email, and phone support year-round with real people who understand nonprofits. Clickbid's support slows down during auction season when you need it most. Donorbox offers email-only help with 24-48 hour delays during peak giving times.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
