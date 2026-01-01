Click & Pledge charges $25/month plus 5.65% per donation. Snap! Raise takes 20% of everything raised — $2,000 gone on every $10,000 campaign.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Click & Pledge VS Snap! Raise
Click & Pledge charges 5.65% + $25/month and Snap! Raise takes 20% of every dollar raised. Zeffy charges zero fees, so 100% of every raffle ticket, donation, and event registration goes straight to your mission.
Click & Pledge requires paid plans for peer-to-peer and ticketing, and Snap! Raise only offers campaign tools built for schools. Zeffy gives you raffles, auctions, memberships, donor CRM, and email in one place with no upgrades required.
Click & Pledge requires merchant accounts and onboarding calls before you can accept donations, and Snap! Raise locks you into managed campaigns. Zeffy lets you create your first raffle or donation form in minutes and start fundraising right away.
Yes. Zeffy connects with tools like Mailchimp, QuickBooks, and Salesforce so you can keep your current setup. Click & Pledge requires paid integrations, and Snap! Raise doesn't offer CRM connections since it's built for schools, not nonprofits.
Absolutely. Zeffy accepts credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, and Google Pay with zero fees. Click & Pledge charges processing fees on all payments, and Snap! Raise only takes credit cards with a 20% platform cut.
Zeffy is 100% free with zero platform fees, zero processing fees, and zero monthly charges. Click & Pledge charges $25/month plus 5.65% in fees, while Snap! Raise takes 20% of everything you raise. With Zeffy, every dollar goes to your mission.
Yes. Zeffy includes donations, events, auctions, memberships, CRM, and email tools at no cost. Click & Pledge locks key features behind paid tiers, and Snap! Raise only focuses on school campaigns. Zeffy gives you everything in one place, fee-free.
No. Zeffy gets you fundraising in minutes with a simple signup. Click & Pledge requires merchant accounts and setup calls, while Snap! Raise needs campaign configuration. With Zeffy, just sign up and start accepting donations today.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
