Click & Pledge charges $25/month plus 5.65% per donation. Raise 365 takes 8% with poor support. Both platforms cost nonprofits thousands in fees annually.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Click & Pledge VS Raise 365
Click & Pledge takes 5.65% + $25/month. Raise 365 takes 8% per donation. Zeffy charges zero fees, so your $1,000 raffle stays at $1,000.
Click & Pledge locks raffles behind paid tiers and Raise 365 requires upgrades for basic tools. Zeffy gives you raffles, ticketing, donations, and CRM in one place, free.
Click & Pledge requires merchant accounts and complex setup. Raise 365's unclear onboarding leaves small teams stuck. Zeffy gets you fundraising in under 30 minutes with tools built for first-timers.
Zeffy is 100% free with zero platform fees, zero processing fees, and zero monthly charges. Click & Pledge charges $25/month plus 5.65% in fees, while Raise 365 takes 8% off every donation. With Zeffy, your $1,000 fundraiser stays at $1,000.
Yes. Zeffy includes ticketing, peer-to-peer, auctions, raffles, and CRM at no cost. Click & Pledge and Raise 365 lock these features behind paid tiers, so you pay more as you grow. With Zeffy, everything stays free.
Absolutely. Zeffy provides free live chat, email, and phone support to all users. Click & Pledge limits support based on plan tiers, while Raise 365 has unclear response times and poor reviews. We're here to help, not charge you for it.
Yes. Zeffy accepts credit cards, Apple Pay, Google Pay, and bank transfers with zero fees. Click & Pledge requires separate hardware for in-person payments, while Raise 365 only supports cards and limited ACH. We make giving easy for everyone.
Never. Zeffy stays 100% free as you add events, auctions, and memberships. Click & Pledge charges $25/month plus 5.65% in fees, while Raise 365 takes 8% off donations. Your growth shouldn't cost you more.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
