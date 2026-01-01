Click & Pledge charges $25/month plus 5.65% in fees. Donorbox charges 2.95% per donation. Both take thousands from your mission — $2,950 on every $50,000 raised with Donorbox alone.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Click & Pledge VS Donorbox
🎟️
Click & Pledge takes $25/month plus 5.65% per ticket. Donorbox charges 2.95% plus processing fees. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle keeps 100% of ticket sales for your mission.
🚫
Click & Pledge doesn't offer raffle tools. Donorbox has no raffle features either. Zeffy gives you built-in raffle management with ticket tracking, winner selection, and compliance tools — all fee-free.
🚀
Click & Pledge requires merchant accounts and complex setup. Donorbox locks features behind paid plans. Zeffy gets your raffle live today with simple signup and tools that work right away.
Zeffy is 100% free with zero platform fees, zero processing fees, and zero monthly charges. Click & Pledge charges $25/month plus 5.65% in combined fees per donation. Donorbox takes 2.95% per donation plus processing fees. On $10,000 raised, you'd lose $565 to Click & Pledge, $295 to Donorbox, but keep everything with Zeffy.
Yes. Zeffy gives you donations, ticketing, peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, memberships, and CRM tools right away. Both Click & Pledge and Donorbox lock key features like peer-to-peer and event ticketing behind paid tiers that cost $150+ per month.
Zeffy offers unlimited live chat, email, and phone support with real people who understand nonprofits. Click & Pledge limits support by plan tier with slow response times. Donorbox only offers email support with 24-48 hour wait times and gets slower during peak giving seasons when you need help most.
Yes. With Zeffy, every campaign you run is 100% free. Launch donations, events, peer-to-peer, and auctions without fees eating into your results. Click & Pledge and Donorbox charge percentage fees on every transaction, so more campaigns mean higher costs.
No. Zeffy includes donations, ticketing, auctions, raffles, memberships, and CRM in one platform. Click & Pledge locks features behind paid tiers. Donorbox lacks auctions and raffles entirely, forcing you to juggle multiple platforms.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
