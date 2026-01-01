ClearView CRM and Zoho CRM help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Clear View CRM VS Zoho CRM
Both platforms focus on donor data but lack payment processing, forcing you to pay for separate donation tools. Zeffy combines donor management with zero-fee fundraising in one platform.
ClearView CRM starts at $500 monthly plus user fees, while Zoho CRM charges $20 per user before add-ons. Zeffy costs nothing and donors can leave voluntary contributions.
Both ClearView CRM and Zoho CRM need third-party integrations for payments and events. Zeffy includes donation forms, event ticketing, and raffles ready to use today.
Zeffy is completely free with zero transaction fees. ClearView CRM costs $500/month plus $50 per user plus card processing fees. Zoho CRM starts at $20/user/month with additional costs for add-ons, making Zeffy the clear budget-friendly choice.
Traditional donor management systems like ClearView CRM and Zoho CRM require multiple integrations for payments, events, and fundraising. Zeffy combines donor tracking with built-in donation forms, event ticketing, and peer-to-peer campaigns in one zero-fee platform.
Zeffy combines donor management with zero-fee fundraising tools. While ClearView CRM costs $500/month plus $50 per user, and Zoho CRM starts at $20/user with add-on costs, Zeffy is completely free with no monthly fees or transaction charges.
Yes. Unlike ClearView CRM and Zoho CRM which lack built-in payment processing, Zeffy offers integrated donation forms, ticketing, peer-to-peer campaigns, and accepts all payment methods. Your donors can even leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy eliminates the need for multiple platforms. While competitors require third-party integrations for auctions, raffles, ticketing, and online stores, Zeffy includes everything in one zero-fee platform, saving you money and reducing administrative complexity.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
