Donor Management CRM Features
Easy Donor Database Donation History & Notes per Donor
Donor Tags / Segments
Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed) Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters) Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
Export Donor Data Anytime Offline Donations Tracking Pre-filled donation forms

Pricing
$500/mo + $50/user
$500/mo + $50/user + card fees
N/A
Monthly fees plus card fees per gift
Processing fees
2.9% + $0.30
per transaction
2.9% + $0.30
per transaction for Visa, Mastercard, Discover; 3.5% + $0.30 for Amex; 1% + $0.50 for ACH (USA only); 1% international surcharge; 0.6% corporate card surcharge
Platform fees
N/A
0.7%
per transaction (Virtuous Giving app fee)
Monthly fees
$500 + $50/user
minimum monthly fee plus per-user charge
$199/month
Starting price for Standard plan with annual billing; higher tiers available
Value for money
3.7
4.4

Features
3.7/5
Requires manual setup and data entry; steep learning curve for nonprofits new to CRM systems.
4.4/5
Easier to learn than most CRMs, but still needs time to configure and master all features.
Donations
Tracks donor information and giving history, but requires integration with separate payment processors for online donations.
Built-in donation forms with automated donor data sync. Handles recurring gifts and pledge management within the CRM platform.
Ticketing
No event ticketing system included - focuses on donor management rather than event registration and sales.
No event ticketing system. You can track event attendance manually but need third-party tools for ticket sales and check-in.
Peer-to-Peer Fundraising
Limited peer-to-peer fundraising features - mainly focuses on donor relationship management rather than campaign tools.
Basic peer-to-peer fundraising through integrated forms, but limited campaign customization and supporter engagement tools.
Auctions
ClearView CRM focuses on donor management and doesn't offer auction functionality for fundraising events.
Virtuous doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual data entry to track bidders in your CRM.
Raffles
No dedicated raffle or lottery functionality - primarily designed for donor data management and communication.
No raffle functionality available. You'd need separate raffle software and manual winner selection processes.
Online store
No built-in online store capabilities - would need third-party integrations to sell merchandise or products.
No built-in online store capabilities. You'd need third-party e-commerce tools and manual processes to track supporter purchases.
Memberships
ClearView CRM offers basic membership tracking and renewal reminders, but lacks automated membership tier management and integrated payment processing for dues.
Virtuous focuses on donor relationships rather than membership management. Limited membership tracking and renewal features.
Donor Management/CRM
ClearView CRM offers solid donor tracking and reporting features, but requires manual data entry for many tasks and lacks automated gift acknowledgment workflows.
Comprehensive donor database with relationship mapping. Advanced analytics and reporting for donor insights and retention strategies.
Emails & Newsletter
ClearView CRM provides email marketing tools with basic segmentation, but limited template options and no advanced automation for donor stewardship campaigns.
Built-in email marketing with donor segmentation. Advanced automation workflows for donor communication and stewardship.
Payment Processing
ClearView CRM integrates with third-party payment processors but charges additional transaction fees on top of processor fees, increasing your costs per donation.
ClearView CRM integrates with third-party payment processors but charges additional transaction fees on top of processor fees, increasing your costs per donation.

Payment methods
CRM-only platform with no payment processing
Credit cards and digital wallets, no tap-to-pay
Credit Card Payments
Not supported - ClearView CRM focuses on donor management, not payment processing
Yes - Processes all major credit cards with integrated payment processing
Apple Pay & Google Pay
Not supported - ClearView CRM focuses on donor management, not payment processing
Yes - Supports digital wallet payments including Apple Pay and Google Pay
ACH / Bank Transfers
Not supported - ClearView CRM focuses on donor management, not payment processing
Yes - Accepts bank transfers and ACH payments for recurring donations
Tap to Pay App
Not supported - ClearView CRM focuses on donor management, not payment processing
No - Does not offer tap-to-pay mobile app functionality

Customer Support
3.7/5
4.4/5 Unlimited Support
ClearView CRM offers limited support based on plan tier
Virtuous offers tiered support based on plan level, not unlimited for all users
Phone Support / Office Hours ClearView CRM provides phone support during standard business hours
Virtuous provides phone support during standard business hours for premium plans
Webinars ClearView CRM offers regular training webinars and educational sessions
Virtuous offers regular training webinars and educational sessions for users
Help Center
ClearView CRM maintains a comprehensive help center with articles and guides
Virtuous maintains a comprehensive help center with articles and guides
Email
ClearView CRM provides live chat support during business hours
Virtuous provides live chat support during business hours for immediate assistance Nonprofit-Focused Support Team
Support access depends on plan tier with phone help during business hours only
Tiered support model with phone access limited to premium plan subscribers src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Tiered support model with phone access limited to premium plan subscribers</p></div></div></div></div></div></div>