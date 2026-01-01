ClearView CRM and Virtuous both offer donor management tools, but they charge monthly fees and transaction costs that add up quickly. Zeffy gives you donor tracking, online donation forms, event management, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Clear View CRM VS Virtuous
💸
ClearView CRM charges $500/month plus $50 per user, while Virtuous adds monthly fees on top of card processing costs. Zeffy charges zero fees, so you keep every dollar donated for your mission.
🔗
ClearView CRM requires separate payment processors, and Virtuous limits your fundraising to basic donation forms. Zeffy handles all payments directly with full fundraising tools built in.
🤝
ClearView CRM and Virtuous offer limited support based on your plan tier. Zeffy provides unlimited support to every organization, funded by voluntary donor contributions.
Zeffy offers 100% free donor management with built-in payment processing, while ClearView CRM costs $500/month plus $50 per user plus card fees, and Virtuous charges monthly fees plus card fees per gift. You keep every dollar donated.
Yes. While ClearView CRM and Virtuous focus mainly on donor tracking, Zeffy includes donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, online stores, auctions, and raffles - all at zero cost with no transaction fees.
Zeffy provides unlimited support to all users at no cost, while ClearView CRM and Virtuous offer tiered support based on your plan level. You get help when you need it without paying extra for premium support packages.
ClearView CRM costs $500/month plus $50 per user plus card fees. Virtuous charges monthly fees plus card fees per gift. Zeffy is 100% free with no monthly fees, user fees, or transaction fees - you keep every dollar donated.
Unlike ClearView CRM and Virtuous that focus only on donor tracking, Zeffy combines donor management with built-in fundraising tools like donation forms, events, auctions, and peer-to-peer campaigns - all free with no transaction fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
