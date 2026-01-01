ClearView CRM focuses on nonprofit donor management while Veracross serves K-12 schools, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you complete donor management, donation processing, and event tools with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Clear View CRM VS Veracross
💸
Zeffy charges zero fees on donations, memberships, and event tickets so every dollar goes to your mission
🎟️
Zeffy includes built-in auction, raffle, and ticketing tools designed specifically for nonprofit fundraising
🤝
Zeffy provides unlimited support with nonprofit expertise, not just business hours assistance
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while ClearView CRM charges $500/month plus $50 per user plus card fees. You get donation processing, donor tracking, and communication tools all in one place without the hefty monthly costs.
Veracross is built for schools, not nonprofits. Zeffy is purpose-built for nonprofits with zero-fee donation processing, peer-to-peer campaigns, and event ticketing. You won't need separate tools or pay monthly fees plus card fees per gift.
Yes. Zeffy provides donor tracking, automated receipts, and campaign management without ClearView's complex interface or expensive setup. Your team can start fundraising immediately with our simple, nonprofit-focused platform at zero cost.
Zeffy combines donor management with zero-fee donation processing, while ClearView CRM charges $500/month plus $50 per user plus card fees. You get complete fundraising tools without monthly costs eating into your budget.
Veracross is built for schools, not nonprofits. Zeffy offers purpose-built nonprofit tools like peer-to-peer campaigns, event ticketing, and auction management with zero platform fees. No monthly charges or per-gift fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
