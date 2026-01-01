ClearView CRM and Salesforce help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up quickly. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you can invest every dollar in your mission instead of software costs.
Clear View CRM VS Salesforce
ClearView CRM and Salesforce charge monthly fees plus card processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
ClearView CRM lacks payment processing and Salesforce requires expensive add-ons. Zeffy handles all payments built-in with no extra setup or costs.
ClearView CRM limits support by plan and Salesforce charges per user monthly. Zeffy provides unlimited support for your entire team at no cost.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while ClearView CRM costs $500/month plus $50 per user. You get donation processing, email campaigns, and donor tracking in one place without paying extra for integrations.
Salesforce charges $60 per user monthly plus requires expensive add-ons for nonprofit features. Zeffy gives you everything built-in with zero fees, so 100% of donations reach your cause without complex setup or developer costs.
Yes. While ClearView CRM and Salesforce focus only on donor data, Zeffy handles donations, events, raffles, memberships, and peer-to-peer campaigns. You get complete fundraising capabilities without paying platform fees or needing multiple tools.
Unlike ClearView CRM and Salesforce that only manage donor data, Zeffy handles your entire fundraising operation with zero platform fees. You get donation processing, event ticketing, and email campaigns without paying monthly subscriptions or per-user costs.
Nonprofits save thousands yearly by switching to Zeffy. ClearView CRM costs $500+ monthly while Salesforce charges $60 per user plus expensive add-ons. With Zeffy, 100% of donations reach your mission without platform fees or hidden costs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
