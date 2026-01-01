ClearView CRM and Planning Center help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Clear View CRM VS Planning Center
ClearView CRM costs $500+ monthly plus user fees and card processing. Planning Center charges monthly fees plus card fees per gift. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
ClearView CRM lacks auction, raffle, and ticketing features. Planning Center requires separate tools for events and peer-to-peer campaigns. Zeffy includes everything you need in one platform.
ClearView CRM and Planning Center offer limited support based on your subscription level. Zeffy provides unlimited phone, chat, and email support to every organization at no extra cost.
ClearView CRM charges $500/month plus $50 per user plus card fees, making it expensive for small nonprofits. Zeffy offers complete donor management with zero fees, so 100% of donations reach your cause while you track donors, manage campaigns, and build relationships.
Planning Center focuses on church management with limited fundraising tools and charges monthly fees plus card fees per gift. Zeffy provides dedicated fundraising features like peer-to-peer campaigns, events, and auctions with zero platform fees.
Yes, and more affordably. While ClearView CRM and Planning Center charge hundreds monthly plus transaction fees, Zeffy combines donor management, online giving, event ticketing, and peer-to-peer fundraising in one zero-fee platform built specifically for nonprofits.
Traditional donor management systems like ClearView CRM cost $500+ monthly plus user fees, eating into your budget. Zeffy gives you complete donor tracking, gift management, and relationship building with zero platform fees, so every dollar goes to your mission.
Nonprofits switch because they're tired of paying hundreds monthly for basic donor management while losing money to transaction fees. Zeffy combines donor tracking with fundraising tools like events and peer-to-peer campaigns, all with zero fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
