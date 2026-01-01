ClearView CRM and Neon One help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online donations, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Clear View CRM VS Neon One
ClearView CRM costs $500+ monthly plus card fees. Neon One charges monthly subscriptions plus 2.9% per gift. Zeffy is completely free.
ClearView CRM lacks payment processing and auction tools. Neon One requires technical setup for basic features. Zeffy includes everything.
ClearView CRM and Neon One offer tiered support based on what you pay. Zeffy provides unlimited help to every organization.
ClearView CRM charges $500/month plus $50 per user, then adds card fees on top. Zeffy gives you complete donor management with zero platform fees. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Neon One charges monthly fees plus 2.9% + $0.30 per donation and requires technical setup. Zeffy offers simple donor tracking, automated receipts, and built-in fundraising tools with no monthly costs or transaction fees.
Yes. Zeffy combines donation processing, donor management, and automated thank-you emails in one platform. Unlike competitors that charge separately for CRM and payment processing, everything is included at zero cost.
Traditional donor management systems separate payment processing from relationship tracking, creating extra costs and complexity. Zeffy combines donation forms, payment processing, donor profiles, and automated receipts in one zero-fee platform.
ClearView CRM costs $500/month plus $50 per user, while Neon One charges monthly fees plus 2.9% + $0.30 per donation. A nonprofit raising $50,000 annually saves over $7,000 yearly with Zeffy's zero-fee model.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
