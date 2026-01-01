Clear View CRM VS Neon One

ClearView CRM and Neon One help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online donations, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.

Décoratif

Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits

Sign up to Zeffy for free - 100% free forever.
Neon One
logo-dark-ClearView CRM
ClearView CRM
Décoratif

Clear View CRM VS Neon One

Clear View CRM VS Neon One: What nonprofits should know before choosing.

Frais
Caractéristiques
Modes de paiement
Soutien à la clientèle
ClearView CRM
Neon One
Neon One
<div class="comparetable"><div class="div-block-440"><div id="emailfeatures"class="tablerow is-header"><div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8c44be5e84b3fa1ec188e_email.svg"alt=""><div class="comparecategorytitle">Donor Management CRM Features</div></div><div class="column2 is-header"><div class="rich-text_table is-header"></div></div><div class="column3 is-header"><div class="rich-text_table is-header"></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Easy Donor Database</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Donation History & Notes per Donor</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Donor Tags / Segments</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed)</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters)</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Export Donor Data Anytime</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Offline Donations Tracking</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Pre-filled donation forms</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div></div></div>
<div class="comparetable"><div class="div-block-440"><div id="pricing"class="tablerow is-header"><div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8c44be5e84b3fa1ec188e_pricing.svg"alt=""><div class="comparecategorytitle">Pricing</div></div><div class="column2 is-header"><div class="rich-text_table is-header"><p class="rich-text_table is-header big-text">$500/mo + $50/user</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="rich-text_table is-header">card fees</p></div></div></div><div class="column3 is-header"><div class="rich-text_table is-header"><p class="rich-text_table is-header big-text">N/A</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="rich-text_table is-header">No pricing information available</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Processing fees</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">2.9% + $0.30</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">per transaction</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">2.99% + $0.30</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">per transaction; ACH/E-check: 1% + $1 per transaction; American Express: additional 1% upcharge per transaction</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Platform fees</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">N/A</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">$0</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><img><p class="table_text">No fee</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Monthly fees</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">$500 + $50</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">minimum per user per month</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">$99/month</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Pricing varies by plan. Starting at $99/month for Essentials plan</p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Value for money</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">3.7</p><div class="table_icon-text-content"><img src=""alt=""><img><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">4.3</p><div class="table_icon-text-content"><img src=""alt=""><img><p class="table_text"></p></div></div></div></div></div></div>
<div class="comparetable"> <div class="div-block-440"> <div id="pricing"class="tablerow is-header"> <div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8d5b26894c6e329782874_Features.svg"alt=""> <div class="comparecategorytitle">Features</div> </div> <div class="column2 is-header"> <div class="rich-text_table is-header"> <p class="rich-text_table is-header big-text">3.7/5</p> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="rich-text_table is-header">Solid donor tracking, but requires piecing together separate tools for fundraising and events.</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-header"> <div class="rich-text_table is-header"> <p class="rich-text_table is-header big-text">4.3/5</p> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="rich-text_table is-header">Feature-rich for large nonprofits, but setup complexity and stacked fees add up quickly.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Donations</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Basic donation tracking and reporting, but no built-in donation forms or payment processing capabilities</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Neon One processes donations but charges 2.9% + $0.30 per transaction. Their donor management focuses on larger nonprofits with complex needs.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Ticketing</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">No event ticketing system - can track event attendance but can't sell tickets directly</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Neon One includes event management and ticketing, but charges processing fees on top of their monthly subscription costs.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Peer-to-Peer Fundraising</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Limited peer-to-peer fundraising tools - mainly tracks relationships rather than enabling campaigns</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Neon One offers peer-to-peer fundraising tools, but they're designed for large campaigns and require significant setup time and technical expertise.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Auctions</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">ClearView CRM doesn't offer auction functionality - you'd need separate software to run fundraising auctions</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Neon One doesn't offer built-in auction tools. You'd need to integrate third-party auction software and manually sync donor data back to your CRM.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Raffles</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">No raffle management features - you'd need to use third-party tools and manually import data</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Neon One doesn't provide raffle or lottery features. You'd need external raffle software and manual processes to track participants in your donor database.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Online store</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">No e-commerce or online store features available - focuses purely on donor relationship management</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Neon One doesn't include e-commerce functionality. You'd need to use separate store software and manually import customer data for donor tracking.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Memberships</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">ClearView CRM offers basic membership tracking and renewal reminders, but lacks automated membership workflows and tiered membership management features that growing nonprofits need.</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Neon One offers membership management with automated renewals, member portals, and tiered membership levels. However, it requires technical setup and comes with monthly fees that can strain small nonprofit budgets.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Donor Management/CRM</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">ClearView CRM provides solid donor tracking, gift history, and reporting features designed specifically for nonprofits, with customizable fields and donor communication logs.</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Neon One provides donor tracking, gift processing, and reporting capabilities. While functional, the system can feel complex for smaller organizations that need simple donor relationship management without enterprise-level complexity.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Emails & Newsletter</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">ClearView CRM includes basic email marketing tools with templates and segmentation, but advanced automation and detailed analytics require higher-tier plans or integrations.</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Neon One includes email marketing tools with templates and segmentation features. The system works but requires learning their specific interface and workflow, which can be time-consuming for busy nonprofit staff.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Payment Processing</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">ClearView CRM integrates with third-party payment processors like Stripe and PayPal, but you'll pay additional transaction fees on top of ClearView's monthly subscription costs.</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">ClearView CRM integrates with third-party payment processors like Stripe and PayPal, but you'll pay additional transaction fees on top of ClearView's monthly subscription costs.</p> </div> </div> </div> </div></div></div>
<div class="comparetable"> <div class="div-block-440"> <!-- HEADER ROW --> <div class="tablerow is-header"> <div class="column1 is-header"> <img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8de3026f5d3875f3329a3_BigIcons.svg"alt=""> <div class="comparecategorytitle">Payment methods</div> </div> <div class="column2 is-header"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="rich-text_table is-header">Donor management only — no payment processing</p> </div> </div> <div class="column3 is-header"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="rich-text_table is-header">Credit cards and digital wallets, but no mobile payments</p> </div> </div> </div> <!-- CREDIT CARD --> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Credit Card Payments</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">Not supported - ClearView CRM is a donor management system, not a payment processor</p></div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="table_text">Yes - Processes all major credit cards with integrated payment gateway</p> </div> </div> </div> <!-- APPLE PAY & GOOGLE PAY --> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Apple Pay & Google Pay</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">Not supported - ClearView CRM specializes in donor data management, not payment acceptance</p></div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="table_text">Yes - Supports digital wallet payments including Apple Pay and Google Pay</p> </div> </div> </div> <!-- ACH / BANK TRANSFERS --> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">ACH / Bank Transfers</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">Not supported - ClearView CRM focuses on donor management and fundraising, not payment processing</p></div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="table_text">Yes - Accepts bank transfers and ACH payments for recurring donations</p> </div> </div> </div> <!-- TAP TO PAY (END ROW) --> <div class="tablerow endrow"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Tap to Pay App</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">Not supported - ClearView CRM is designed for donor relationship management, not mobile payments</p></div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">No - Does not offer tap-to-pay mobile app functionality</p> </div> </div> </div> </div></div>
<div class="comparetable"> <div class="div-block-440"> <div id="pricing"class="tablerow is-header"> <div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8df20d98a80f025f7cb0f_BigIcons.svg"alt=""> <div class="comparecategorytitle">Customer Support</div> </div> <div class="column2 is-header"> <div class="rich-text_table is-header"> <p class="rich-text_table is-header big-text">3.7/5</p> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> </div> </div> </div> <div class="column3 is-header"> <div class="rich-text_table is-header"> <p class="rich-text_table is-header big-text">4.3/5</p> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Unlimited Support</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">ClearView CRM offers limited support based on plan tier</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Neon One offers tiered support based on plan level, with premium support for higher tiers</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Phone Support / Office Hours</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">ClearView CRM provides phone support during standard business hours</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Neon One provides phone support during standard business hours for plan subscribers</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Webinars</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">ClearView CRM offers regular training webinars and educational sessions</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Neon One offers regular training webinars and educational sessions for users</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Help Center</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">ClearView CRM maintains a comprehensive help center with articles and guides</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Neon One maintains a comprehensive help center with articles, guides, and FAQs</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Email</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">ClearView CRM provides live chat support during business hours</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Neon One provides live chat support during business hours for immediate assistance</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow endrow"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Nonprofit-Focused Support Team</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Support access depends on plan tier with phone and chat during business hours only</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Tiered support based on plan level with premium help for higher-paying subscribers</p> </div> </div> </div> </div> </div></div>

Zeffy est 100% gratuit, toujours.

Calculer les économies
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Pourquoi Zeffy plutôt que Neon One ?

Why Zeffy over ClearView CRM and Neon One?

Why choose Zeffy over ClearView CRM and Neon One if you're a nonprofit

💯

Keep 100% of donations while ClearView CRM and Neon One charge monthly fees plus transaction costs

ClearView CRM costs $500+ monthly plus card fees. Neon One charges monthly subscriptions plus 2.9% per gift. Zeffy is completely free.

🧰

Get complete fundraising tools where ClearView CRM and Neon One require expensive add-ons and integrations

ClearView CRM lacks payment processing and auction tools. Neon One requires technical setup for basic features. Zeffy includes everything.

🤝

Access unlimited support and training while ClearView CRM and Neon One limit help based on your plan tier

ClearView CRM and Neon One offer tiered support based on what you pay. Zeffy provides unlimited help to every organization.

Collecter des dons sans frais

Questions que se posent les organisations à but non lucratif lorsqu'elles doivent choisir entre Zeffy et Neon One

Questions fréquentes

Why choose Zeffy over ClearView CRM for donor management?

ClearView CRM charges $500/month plus $50 per user, then adds card fees on top. Zeffy gives you complete donor management with zero platform fees. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.

How does Zeffy compare to Neon One for small nonprofits?

Neon One charges monthly fees plus 2.9% + $0.30 per donation and requires technical setup. Zeffy offers simple donor tracking, automated receipts, and built-in fundraising tools with no monthly costs or transaction fees.

Can Zeffy handle both donations and donor relationships without extra costs?

Yes. Zeffy combines donation processing, donor management, and automated thank-you emails in one platform. Unlike competitors that charge separately for CRM and payment processing, everything is included at zero cost.

Qu'est-ce qui différencie Zeffy des systèmes traditionnels de gestion des donneurs ?

Traditional donor management systems separate payment processing from relationship tracking, creating extra costs and complexity. Zeffy combines donation forms, payment processing, donor profiles, and automated receipts in one zero-fee platform.

How does Zeffy save money compared to ClearView CRM and Neon One?

ClearView CRM costs $500/month plus $50 per user, while Neon One charges monthly fees plus 2.9% + $0.30 per donation. A nonprofit raising $50,000 annually saves over $7,000 yearly with Zeffy's zero-fee model.

Encore indécis ?

Continuez à comparer - et voyez pourquoi les organisations à but non lucratif choisissent Zeffy

icône-logo-Zoho CRM
Zeffy vs.

Zoho CRM

Comparer
Décoratif
icône-logo-Airtable
Zeffy vs.

Airtable

Comparer
Décoratif
icône-logo-Veracross
Zeffy vs.

Veracross

Comparer
Décoratif
Collecter des dons sans frais
Vous cherchez une meilleure option ?

Contenu connexe

Collecter des dons sans frais
Ce qui différencie Zeffy

Zeffy a été conçu pour les organisations à but non lucratif comme la vôtre.

se concentrer sur ce qui compte

Conçu pour les petites équipes ayant de grandes missions.

Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.

Créez votre association
Collecter des dons sans frais

ZERO-FEE

Conservez 100 % de chaque dollar.

Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.

Créez votre association
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Plate-forme ALL-IN-ONE

Laissez tomber le désordre technologique.

Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.

Créez votre association
Collecter des dons sans frais

plug-and-play

Allez-y, vite.

Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.

Créez votre association
Collecter des dons sans frais

mobile-first

Collectez des fonds à partir de n'importe quel appareil, n'importe où.

Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.

Créez votre association
Collecter des dons sans frais

Pas de chiffre d'affaires

Ne perdez jamais un donateur au profit d'un bénévole.

Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.

Créez votre association
Collecter des dons sans frais
S'inscrire gratuitement à Zeffy
100% gratuit pour toujours.

100,000+ nonprofits trust Zeffy — and keep their fees at $0.

Depuis plus de 7 ans, Zeffy soutient les organisations à but non lucratif avec des outils de collecte de fonds gratuits et conviviaux.

En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.

Masey, Loose Ends.

Lire l'article complet
Décoratif
"Nous encourions une tonne de frais pour notre ancienne plateforme de collecte de fonds et Zeffy nous a permis de recevoir beaucoup plus de dons.
Amy R
Rebuilding Together Metro Chicago
Zeffy m'a été d'une aide précieuse pour suivre nos donateurs, nos ventes, nos événements et nos revenus en un seul endroit. Le plus intéressant avec Zeffy, c'est qu'il est vraiment gratuit !
Debra B
Ministère du mentorat féminin Glory to Glory
Tout ce qui concerne Zeffy nous convient, à commencer par (bien sûr, pas de frais), mais aussi la facilité d'utilisation et l'expérience client, ainsi que l'assistance à la clientèle !
Carmen M
Fondation mondiale DIVINA
Zeffy est très facile à utiliser et veille à ce que chaque dollar soit rapidement versé sur notre compte. Une aide précieuse pour notre travail !
Nathan C
Jiwa International
Zeffy est très simple, permet de nombreuses personnalisations et s'intègre parfaitement à notre site web. Le fait que tout cela soit gratuit est encore incroyable pour moi.
Ryan S
Théâtre Jesters : Jeunesse illimitée
Nous n'arrivions pas à croire qu'il existait une plateforme de paiement gratuite pour notre groupe d'éclaireuses. Zeffy ne nous a demandé AUCUN frais, ce qui est énorme lorsque l'on fonctionne avec de très petites sommes d'argent.
Jennifer H
GSCB Troop 144
Nous étions prêts à vendre des billets en moins de 30 minutes. Les capacités de reporting étaient meilleures que sur d'autres sites payants.
Mark B
Fondation caritative Theta Mu Lambda
Depuis que nous utilisons Zeffy, notre taux de conversion des dons est monté en flèche. C'est une plateforme facile à utiliser. De plus, le service clientèle a toujours été réactif et serviable !
Stevie C
Nous sommes ELLE

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Lire d'autres articles

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Rubrique 1

Rubrique 2

Rubrique 3

Rubrique 4

Rubrique 5
Rubrique 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Citation en bloc

Liste ordonnée

  1. Point 1
  2. Point 2
  3. Point 3

Liste non ordonnée

Lien texte

Texte en gras

Accentuation

Exposé des motifs

Indice

Rubrique 1

Rubrique 2

Rubrique 3

Rubrique 4

Rubrique 5
Rubrique 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Citation en bloc

Liste ordonnée

  1. Point 1
  2. Point 2
  3. Point 3

Liste non ordonnée

Lien texte

Texte en gras

Accentuation

Exposé des motifs

Indice