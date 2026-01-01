ClearView CRM and Little Green Light help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you can invest every dollar in your mission instead of software costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Clear View CRM VS Little Green Light
🆓
ClearView CRM costs $500/month plus $50 per user plus card fees. Little Green Light charges $45/month plus fees on every gift. Zeffy is 100% free.
🧰
ClearView CRM and Little Green Light only track donors. Zeffy handles donations, events, raffles, memberships, and stores without needing separate tools.
🔄
ClearView CRM and Little Green Light require third-party payment processors and manual data entry. Zeffy processes payments and updates donor records automatically.
Zeffy combines donor management with zero-fee fundraising tools. While ClearView CRM costs $500+ monthly and Little Green Light charges $45+ monthly plus card fees, Zeffy offers donor tracking, payment processing, and fundraising campaigns at no cost to your organization.
Unlike ClearView CRM and Little Green Light that only track donor data, Zeffy manages donors while processing donations, selling tickets, and running campaigns. You get complete fundraising functionality without paying monthly fees or transaction costs.
Yes. Zeffy provides donor profiles, gift tracking, and communication tools like traditional CRMs, plus accepts payments and runs fundraising campaigns. Small nonprofits save thousands annually compared to ClearView CRM's $500+ monthly costs.
ClearView CRM costs $500+ monthly plus $50 per user, while Little Green Light charges $45 monthly plus card fees. Zeffy provides donor management, payment processing, and fundraising tools with zero fees. Your donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Traditional donor management systems like ClearView CRM and Little Green Light only track donor data and require separate payment processors. Zeffy combines donor tracking with built-in payment processing, event ticketing, and campaign tools in one zero-fee platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
