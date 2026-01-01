ClearView CRM and EveryAction help you track donors and manage campaigns, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Clear View CRM VS Every Action
ClearView CRM costs $500+ monthly plus card fees. EveryAction charges $109+ monthly plus processing costs. Zeffy is completely free with optional donor contributions.
ClearView CRM lacks auctions, raffles, and ticketing. EveryAction missing auctions, raffles, and stores. Zeffy includes everything in one platform.
ClearView CRM offers limited support by plan. EveryAction provides tiered help levels. Zeffy gives unlimited support to every organization.
ClearView CRM costs $500/month plus $50 per user, while Zeffy is completely free. You get full donor management, automated receipts, and detailed reporting without monthly fees or per-user charges eating into your budget.
EveryAction charges 2.9% + $0.30 per donation, which adds up quickly. Zeffy processes all donations at zero cost to your organization. Donors can choose to leave a voluntary contribution to support our platform.
Unlike ClearView CRM and EveryAction, Zeffy includes built-in ticketing, raffles, auctions, and online stores. You won't need separate software or manual workarounds to run complete fundraising campaigns.
Zeffy is the only platform that combines donor management with zero-fee fundraising tools. While ClearView CRM and EveryAction focus only on tracking donors, Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and online stores at no cost.
ClearView CRM costs $500/month plus $50 per user. EveryAction charges $109/month plus 2.9% on donations. Zeffy is completely free with no monthly fees, user charges, or transaction costs eating into your budget.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
