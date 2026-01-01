ClearView CRM and eTapestry help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Clear View CRM VS E Tapestry
Zeffy charges zero fees on donations, memberships, and events so every dollar goes directly to your mission instead of platform costs.
Zeffy includes built-in auction and raffle tools so you can run fundraising events without juggling multiple platforms or manual data entry.
Zeffy provides unlimited support to all users so you get help when you need it, not just when your budget allows for premium plans.
Zeffy gives you complete donor management without the monthly fees that drain your budget. While ClearView CRM costs $500+ monthly and eTapestry charges ongoing fees plus $600 annually, Zeffy is 100% free with optional donor contributions covering costs.
Zeffy tracks donor history, manages relationships, and processes donations all in one place without setup fees or monthly charges. Unlike ClearView CRM and eTapestry that require technical integration and ongoing costs, Zeffy works immediately.
Yes. While ClearView CRM and eTapestry focus only on donor databases, Zeffy includes fundraising campaigns, event ticketing, membership management, and online stores. You get complete nonprofit software without paying for multiple tools.
Zeffy is completely free for donor management while ClearView CRM costs $500+ monthly plus $50 per user, and eTapestry charges monthly fees plus $600 annually. Your donors can leave voluntary contributions to support Zeffy's operations.
Unlike ClearView CRM and eTapestry that only handle donor databases, Zeffy combines donor management with fundraising tools, event ticketing, and payment processing. You get everything in one platform without monthly fees or setup costs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
